陸新冠疫苗副作用多達73種！最嚴重尿失禁　專家驚呼：世上最危險

▲大陸國藥集團(Sinopharm)旗下新冠病毒疫苗獲准上市。（示意圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

大陸國藥集團(Sinopharm)旗下新冠病毒疫苗獲准上市，不過原上海市疾控中心免疫規劃科主管醫師陶黎納卻在網路發表一篇「國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的」文章，內容透露該疫苗副作用多達73種。儘管該文已經被全數刪除，但仍遭網友備份討論中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大陸疫苗專家陶黎納貼出的疫苗說明書。（圖／翻攝微博）

陶黎納這篇文章中公開疫苗說明書，自稱「看完倒吸了一口冷氣」，因為副作用包含以下73種：

(1)接種部位不良反應

十分常見：疼痛；

偶見：紅暈、腫脹、硬結、皮疹、瘙癢；

罕見：紅斑。

(2 )全身不良反應

十分常見：頭痛；

常見：發熱、疲勞/乏力、肌肉痛、關節痛、咳嗽、呼吸困難、惡心、腹瀉、皮膚瘙

癢；

偶見：頭暈、厭食、嘔吐、口咽疼痛、吞咽困難、流涕、便秘、超敏反應；

罕見：急性過敏反應、嗜睡、困倦、入睡困難、噴嚏、鼻咽炎、鼻充血、咽乾、流行性

感冒、感覺減退、肢體疼痛、心悸、腹痛、皮疹、皮膚黏膜異常、痤瘡、眼痛、耳部不

適、淋巴結病；

十分罕見：寒顫、味覺障礙、味覺喪失、感覺異常、震顫、注意障礙、鼻衄、哮喘、咽

喉刺激、扁桃體炎、肢體不適、頸部疼痛、頜骨疼痛、頸部腫塊、口腔潰瘍、牙疼、食

管疾病、胃炎、糞便變色、眼痛、視物模糊、眼刺激、視力減退、耳痛、緊張、高血

壓、低血壓、尿失禁、月經延遲。

▲大陸疫苗專家陶黎納，時常在微博發文影響力不低。（圖／翻攝微博）



而這73種副作用中以「頭痛、接種部位疼痛」是十分常見，最嚴重但十分罕見的副作用則會味覺喪失、視力減退、模糊，甚至導致尿失禁。陶黎納醫師直言「眾愛可維(疫苗產品名稱)的不良反應多達73種，難道還不是世界上最危險的疫苗？」