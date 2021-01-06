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懶癌末期了嗎？歲末年終大掃除動起來！用血型看清潔習慣讓你除舊佈新事半功倍

▲▼打掃,除舊佈新,KaiaOla耕樂,血型。（圖／翻攝自PEXELS，官網）

▲又到了除舊佈新的時候，從血型來看你的打掃性格，讓大掃除事半功倍。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

變化多端的2020終於結束，迎來充滿希望的新開始，2021年許多人都認真地重新審視自己的生活、整頓腳步與生活環境，農曆新年即將到來，家家戶戶都在除舊佈新，希望能用煥然一新的姿態為2021開個漂亮的頭，但講到打掃，真的充滿行動力、能馬上起身著手整理的人不多，尤其是懶癌患者一年到頭恐怕也不見得會打掃一次，要清理累積整年的「成果」，需要下定決心才行，從哪裡開始打掃更是關鍵，俗話說「萬事起頭難」，先有個好的開始一切就會輕鬆許多。就讓我們從血型來看看不同性格的人對於環境的要求，以及分別適合什麼樣的清潔方式吧，知己知彼、事半功倍。

▲▼打掃,除舊佈新,KaiaOla耕樂,血型。（圖／翻攝自PEXELS，官網）

▲A型人嚴謹、講究細節，也會嚴以律己，經常在還沒人動起來之前就先動手整理。（圖／翻攝自PEXELS）

▲▼打掃,除舊佈新,KaiaOla耕樂,血型。（圖／翻攝自PEXELS，官網）

▲KaiaOla耕樂疏影凝香洗手乳。（圖／翻攝自KaiaOla耕樂官網）

A型人個性嚴謹、講究細節，在日常生活中，A型人對於生活環境的整潔相當重視，不僅愛乾淨、還會物歸原位，甚至會因為被稱讚而感到更有動力，性格嚴謹的A型人對環境衛生的要求高，更會嚴以律己，認真清潔雙手更是A型人的常態，長時間接觸水及清潔劑，久而久之雙手也會變得粗糙，「用對洗手乳」成了護手關鍵。KaiaOla耕樂疏影凝香洗手乳帶有輕柔的桃花心木香氣及淡雅茶香，更襯出琥珀麝香木質調，符合A型人高雅穩重的氣息。主打添加雙重天然保濕因子，讓經常勞動的雙手也能好好被呵護。

▲▼打掃,除舊佈新,KaiaOla耕樂,血型。（圖／翻攝自PEXELS，官網）

▲隨性的B型人喜歡營造自己喜歡的空間氛圍。（圖／翻攝自PEXELS）

B型人較隨性、性格自由瀟灑，對生活充滿熱情，不僅做事能靈活變通富彈性，也能適應各種環境，但看上去瀟灑並不代表他們邋遢不修邊幅，B型人反而享受將生活範圍內的物品、家具明確擺放在自己喜好的位置上，且一旦有時間就會開始著手整理周遭環境，讓空間充滿舒適感對他們來說相當療癒。

▲▼打掃,除舊佈新,KaiaOla耕樂,血型。（圖／翻攝自PEXELS，官網）

▲KaiaOla耕樂恬靜森林全效清潔劑。（圖／翻攝自KaiaOla耕樂官網）

針對B型人的喜好，KaiaOla耕樂恬靜森林全效清潔劑前調帶有清新的檸檬香氣，帶有木質基調、香氣溫和低調，使用後的氣味自然溫潤，營造出恬靜舒適的氛圍，宛若置身在森林中一般，KaiaOla耕樂表示產品添加天然檸檬精油，具有快速去汙及抗菌成份，舒適又安心。

▲▼打掃,除舊佈新,KaiaOla耕樂,血型。（圖／翻攝自PEXELS，官網）

▲O型充滿行動力，要打掃就會一次掃到好。（圖／翻攝自PEXELS）

積極開朗、活潑外向的O型人充滿自信且競爭心強，勇於冒險且有果斷的決策力，能看見問題核心、對目標全力以赴，大多數O型人都會定期執行整理掃除的任務，並喜歡一次全部完成，只要看到地板上有髒汙就非得拿起拖把抹布全部清潔一遍，尤其是衛浴空間中經常會出現水垢等髒汙，他們更會將瓷磚接縫刷到清晰可見才滿意地放下打掃用具。

▲▼打掃,除舊佈新,KaiaOla耕樂,血型。（圖／翻攝自PEXELS，官網）

▲KaiaOla耕樂香根草浴廁清潔劑。（圖／翻攝自KaiaOla耕樂官網）

每天都會使用好幾次的衛浴空間，當然要好好維持整潔，KaiaOla耕樂香根草浴廁清潔劑採用香根草木本調香氛，蘊含大地氣息，且沒有刺鼻的化學氣味，帶來療癒舒適的清潔體驗。產品說明提到該清潔劑添加了天然去汙因子，能效帶走汙垢又不傷害衛浴材質，輕鬆又效率地維護居家環境。

▲▼打掃,除舊佈新,KaiaOla耕樂,血型。（圖／翻攝自PEXELS，官網）

▲總會想好對應計畫的AB型人，喜歡有條不紊地打掃居家環境。（圖／翻攝自PEXELS）

性格冷靜、低調務實的AB型人為人處事穩重，做任何事情之前都會先想好相應的計畫，對規則有強烈責任感，相當謹守本分，而大多數AB人都帶有一點潔癖，他們不喜歡待在髒亂的環境中，喜歡每天有條不紊地打掃居家環境，甚至連沒用到的碗盤都會全部拿出來清洗一遍。

▲▼打掃,除舊佈新,KaiaOla耕樂,血型。（圖／翻攝自PEXELS，官網）

▲KaiaOla草本柑橘洗碗精。（圖／翻攝自KaiaOla耕樂官網）

KaiaOla草本柑橘洗碗精富有天然檸檬精油及熱帶海洋的清新香氣，展現草本植物溫潤的氣息，最後帶上柔軟的琥珀麝香木質調，讓食物的氣味不殘留在手上，KaiaOla指出，KaiaOla草本柑橘洗碗精中添加雙效保濕因子，除了能呵護雙手，天然檸檬精亦能迅速帶走油汙，清潔碗盤油汙時提升更多效率。

無論你是什麼血型都要好好來把家裡的環境除舊佈新，有了選用擁有歐盟ECOCERT天然及有機產品認證之植物界面劑的KaiaOla耕樂系列清潔用品，打掃起來事半功倍還能擁有好心情，跟家人一起清清爽爽迎新年。

►KaiaOla耕樂陪你一起除舊佈新

►手刀挑選最適合你的清潔用品

►清潔控請進

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打掃除舊佈新KaiaOla耕樂血型

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