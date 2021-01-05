色大叔尾隨小鮮肉進捷運車廂　「伸手摸下體」辯：一時性衝動

▲一名男學生搭乘捷運時，遭一名大叔尾隨跟進車廂，竟遭摸下面。（圖／記者季相儒攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名30歲方姓男子在文湖線科技大樓站往動物園方向等候，默默尾隨一名男學生進車廂，趁男學生沒有防備，一時色心大起、伸出「鹹豬手」觸摸男學生下體，當場遭機警的男學生反拉住手並利用對講機通報。台北地檢署5日將方男依違反性騷擾防治法罪嫌聲請簡易判決。

事發在去年12月30日晚間10時許，男學生在捷運文湖線科技大樓站等待往動物園方向的列車；方姓男子見男學生年紀輕、外型帥氣，一路跟進車廂內，並色心大發，直接從男學生正面伸手觸碰他下體，對他性騷擾得逞。不過男學生反應超機靈，立刻抓住方男的手並按下通講機，表示有變態摸他下體。

方男接受警詢及偵查中承認並表示自己一路跟著男學生進去車廂，一時「性衝動」，才會忍不住觸摸男學生下面。對此檢警認為趁方男趁男同學不注意時進行不當觸摸，主觀上意圖性騷擾犯意明確，向法院聲請以簡易判決處刑。

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