今年2至6月少雨機率高　桃園一期作2.8萬公頃農田停灌

▲應變中心評估桃園地區今年一期作仍無法完全滿足全部農田灌溉所需。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

因應嚴峻水情，自去年10月底之後，在中央及桃園市政府力行各項節水措施，且石門水庫集水區陸續有降雨後，石門水庫蓄水量回升至1億3千萬公噸，旱災中央災害應變中心今（5日）依目前水庫蓄水量及未來降雨預測，評估桃園地區今年一期作可供灌農田面積約7千公頃，但仍無法完全滿足全部農田灌溉所需，農委會表示，其餘2萬8千公頃農田今年第一期作須實施停灌。

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▲農委會表示，桃園部分地區仍維持供灌。（圖／農委會提供）



農委會副主委陳駿季說，今下午氣象局在應變中心明確指出，持續受到反聖嬰年影響，今年2月至6月少雨機率偏高，並說明，考量農田水利署桃園管理處事業區域內之桃園市新屋區及楊梅區，以及新竹縣新豐鄉及湖口鄉之農田有7174公頃，已於109年度參與水資源競用區第一期作休耕轉作及第二期作停灌，基於公平原則，今年一期作將優先予以供灌。農水署將積極運用埤塘水源、透過抽取溪水及區域排水、精密配水、加強灌溉管理等措施，期能順利完成該區域一期作灌溉。

農委會表示，除前述地區農田維持供灌外，其餘地區實施停灌，補償對象為公告停灌範圍內之實際耕作者；補償措施分為兩種態樣，一、不種稻作，且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元。二、不種稻作，且辦理翻耕或種植非獎勵作物，每公頃可補償8.2萬元。農民可自行選擇申報其中一種態樣。

▲▼農委會指出，約2萬8千公頃農田今年第一期作須實施停灌。（圖／農委會提供）



農委會進一步指出，針對此次受停灌影響之育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者，亦有相關救助措施；另外，倘農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。農委會強調，本次桃園地區部分區域停灌是因應降雨不足之不得已作法，該會將積極協助停灌地區受影響的農民及業者，保障其生計，度過缺水難關。