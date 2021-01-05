梅花花期來晚了！達人選出全台絕佳賞梅「5大好景點」

▲農委會提到，臘月是賞梅的好時節。（圖／台北市公園處提供）



記者許展溢／綜合報導

24節氣小寒就在今（5日），更是賞梅的好時節，北部、西部濱海地區冷風颯颯，都是時序的正常現象，不過此時農作物發生低溫寒害的機會提高，農民要特別留意。農委會提到，臘月也是賞梅的好時節，今年梅花花期較往年晚，此時正是賞梅的好時機，特別整理出5大全台賞梅好去處，可選個假日出發賞梅花及聞梅香。

台北市陽明山後山公園

陽明山鄰近台北，且交通便利，是許多人後花園，自然景觀及生態多元。它同時也是觀賞白梅的好去處。

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南投縣信義鄉

信義鄉的風櫃斗、烏松崙及牛稠坑都是著名的賞梅景點。信義鄉有豐富的觀光資源，大家除了賞梅，別忘了到信義鄉農會梅子夢工廠採買梅子產品，還可以到附近泡溫泉以及大啖鮮甜的高山蔬果。

▲▼農委會整理出5大全台賞梅好去處，大家可選個假日出發賞梅花及聞梅香。（圖／台北市公園處提供）



台中市東勢林場

東勢林場的梅花花期從現在開始持續到農曆過年前，緊接著是櫻花盛開，因此這段時間是林場冬季花季最繁盛的季節，加上東勢林場鄰近台中市區，交通便捷，鼓勵大家擇期至林場內賞花，同時享受清新森林浴。

台南市楠西區梅嶺休閒農業區

梅嶺海拔約在500~1100公尺之間，一年四季都有不同的風貌。1月底前來梅嶺賞梅登山步道一起親子同遊，觀賞梅花盛開時整個白色覆蓋山頭。值得一提的是，梅子雞料理也是梅嶺頗負盛名的一項重點，在冷冽寒冬中賞梅後品嘗熱呼呼的梅子雞湯，相當過癮。

台東縣鹿野鄉

熱氣球故鄉的鹿野也是賞梅好去處。農曆過年前為台東賞梅的最佳時機，歡迎大家到台東鸞山原鄉部落時，也記得欣賞梅花盛開的風景。