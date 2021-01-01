元旦起「10大交通新制」上路！機車考照變更難　機組員檢疫2.0上線

▲元旦起「10大交通新制」上路！機車考照變更難。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

2021年正式來臨！許多交通新制度在元旦起陸續上路，《ETtoday新聞雲》整理出10大新制內容，包含新增發送「火山噴發訊息」；320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」；導遊及領隊人員執業證換證時間因應疫情延長；機車考照危險感知影片測驗增加為3部等，民眾可以多多留意相關異動。

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▲受到疫情影響，明年導遊及領隊人員執業證換證時間因應延長。（圖／記者李宜秦攝）

1.廢止旅宿業商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項

配合經濟部會銜各部會於109年4月10日公告訂定「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，並自110年1月1日生效，本部廢止「觀光旅館業商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」、「旅館業商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」及「民宿商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，自110年1月1日起不分業別全面適用前揭應記載及不得記載事項。

2.導遊及領隊人員執業證換證時間因應疫情延長

考量疫情延長，且原執業證延長期限即將到期（原證照有效期限介於109年1月25日至110年1月24日屆期需換證而未能換證者，得一律延長至110年1月25日），後續執業證預計從110年1月25日再延長至110年12月31日。

延長後，執業證有效期限於109年1月25日至110年12月30日屆期需換證而未能換證者，得延長至110年12月31日止辦理換證。

▲明年元旦起，氣象局新增於災防告警細胞廣播訊息系統發送「火山噴發訊息」。（圖／林正洪團隊提供）

3.新增於災防告警細胞廣播訊息系統（PWS）發送「火山噴發訊息」

自110年1月1日起，當火山活動等級研判為2級，並經火山專家諮詢小組會議確認後，氣象局將利用災防告警細胞廣播訊息系統（PWS），針對預估受影響之鄉/鎮/市/區發布火山噴發訊息。

4.實施海運特定人員尿液採驗作業

「海運特定人員尿液採驗作業要點」自109年10月28日生效，海運相關業者於110年1月1日起實施海運特定人員尿液採驗作業，並將相關文件報送航港局，以防制毒品氾濫，維護公共交通安全。

5.存證信函網路收寄作業

自110年1月11日，本項服務可提供零星客戶線上交寄存證信函。

▲自明年1月11日起，中華郵政將於全國320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」。（圖／記者張一中攝）

6.全國320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」

自110年1月11日起，為提供更便捷的郵件交寄服務，並提升郵件處理及投遞效率，中華郵政將於全國較大郵局（計320處）設置「EZPost（郵寄便）單據列印系統」，引導民眾以手機或電腦登入中華郵政公司EZPost網站（https://ezpost.post.gov.tw）輸入收、寄件人相關資料，透過EZPost（郵寄便）單據列印系統，掃描二維碼（QRCode）後列印國內郵件託運單或國際郵件發遞單，以便利民眾交寄郵件。

▲快速公路超跑條款，小型車拖救基本費率表。（圖／公路總局提供）

7.快速公路新增「超跑條款」

為反映拖救低底盤或昂貴車輛作業之高風險成本，公路總局在快速公路拖救業務比照國道修訂特殊車輛之拖救費率，快速公路拖救車新訂低底盤或昂貴車輛拖救費率，依底盤高度分4級距及新車價值分5級距訂定拖救基本費率，費率為1,500元至20,000元不等。

▲機車考照網路預約報名前需完成危險感知影片測驗由1部增加為3部。（圖／記者賴文萱攝）

8.機車考照危險感知影片測驗增加為3部

為提升機車騎士行車安全，加強防禦駕駛觀念，機車考照網路預約報名前需完成危險感知影片測驗由1部增加為3部。公路總局表示，危險感知影片題庫共62部，機車考照網路預約報名時，隨機選3部影片測驗，完成測驗後才能進預約報名系統。

9.身障者開放自備未改裝CVT（無段變速車）、三輪大型重型機車報名駕訓及考照

為顧及身障者行的需求，公路總局檢討並開放身障者自備未改裝CVT(無段變速車)、三輪大型重型機車報名駕訓及考照。





▲北市首座機車考照練習場地落腳士林。（圖／北市交通局提供）

10.機車考照先上駕訓班，交通部持續補助1300元



為鼓勵民眾報考機車考照前至駕訓班接受專業指導與健全正確之行車駕駛觀念，公路總局自110年1月1日至110年11月30日止至駕訓班完成訓練並取得駕照者，每人補助學費1,300元，名額共10,000名。

明年度除持續辦理師資訓練及教材更新外，設計實地教學術科教案，模擬實地上路後之道路實境，增加學員安全駕駛之觀念及實際上路之技能。

▲國籍航空公司機組員加強版防疫措施，元旦起上路。（圖／指揮中心提供）

另外，因應先前紐籍機師害爆發本土染疫個案，中央流行疫情指揮中心也檢討並加嚴機組員檢疫措施，居家檢疫從原本的3天（貨機）和5天（客機），一律延長到7天，第7天需採檢，陰性會進入加強版自主健康管理。但期間禁止搭乘大眾運輸工具和出入不易維持社交距離的場所，包括喜宴、夜店、酒吧和夜市等。

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