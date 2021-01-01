　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元旦起「10大交通新制」上路！機車考照變更難　機組員檢疫2.0上線

▲▼機車考照,機車駕照,機車場考。（圖／記者賴文萱攝）

▲元旦起「10大交通新制」上路！機車考照變更難。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

2021年正式來臨！許多交通新制度在元旦起陸續上路，《ETtoday新聞雲》整理出10大新制內容，包含新增發送「火山噴發訊息」；320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」；導遊及領隊人員執業證換證時間因應疫情延長；機車考照危險感知影片測驗增加為3部等，民眾可以多多留意相關異動。

▲▼國旅,觀光,觀光客,花蓮,旅遊,旅客,導遊,領隊。（圖／記者李宜秦攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受到疫情影響，明年導遊及領隊人員執業證換證時間因應延長。（圖／記者李宜秦攝）

1.廢止旅宿業商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項

配合經濟部會銜各部會於109年4月10日公告訂定「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，並自110年1月1日生效，本部廢止「觀光旅館業商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」、「旅館業商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」及「民宿商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，自110年1月1日起不分業別全面適用前揭應記載及不得記載事項。

2.導遊及領隊人員執業證換證時間因應疫情延長

考量疫情延長，且原執業證延長期限即將到期（原證照有效期限介於109年1月25日至110年1月24日屆期需換證而未能換證者，得一律延長至110年1月25日），後續執業證預計從110年1月25日再延長至110年12月31日。

延長後，執業證有效期限於109年1月25日至110年12月30日屆期需換證而未能換證者，得延長至110年12月31日止辦理換證。

▲▼台灣首發現大屯山「火山通道」,大屯山現場。（圖／林正洪團隊提供）

▲明年元旦起，氣象局新增於災防告警細胞廣播訊息系統發送「火山噴發訊息」。（圖／林正洪團隊提供）

3.新增於災防告警細胞廣播訊息系統（PWS）發送「火山噴發訊息」

自110年1月1日起，當火山活動等級研判為2級，並經火山專家諮詢小組會議確認後，氣象局將利用災防告警細胞廣播訊息系統（PWS），針對預估受影響之鄉/鎮/市/區發布火山噴發訊息。

4.實施海運特定人員尿液採驗作業

「海運特定人員尿液採驗作業要點」自109年10月28日生效，海運相關業者於110年1月1日起實施海運特定人員尿液採驗作業，並將相關文件報送航港局，以防制毒品氾濫，維護公共交通安全。

5.存證信函網路收寄作業

自110年1月11日，本項服務可提供零星客戶線上交寄存證信函。

▲▼中華郵政,郵局,郵件。（圖／記者張一中攝）

▲自明年1月11日起，中華郵政將於全國320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」。（圖／記者張一中攝）

6.全國320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」

自110年1月11日起，為提供更便捷的郵件交寄服務，並提升郵件處理及投遞效率，中華郵政將於全國較大郵局（計320處）設置「EZPost（郵寄便）單據列印系統」，引導民眾以手機或電腦登入中華郵政公司EZPost網站（https://ezpost.post.gov.tw）輸入收、寄件人相關資料，透過EZPost（郵寄便）單據列印系統，掃描二維碼（QRCode）後列印國內郵件託運單或國際郵件發遞單，以便利民眾交寄郵件。

▲▼快速公路超跑條款，小型車拖救基本費率表。（圖／公路總局提供）

▲快速公路超跑條款，小型車拖救基本費率表。（圖／公路總局提供）

7.快速公路新增「超跑條款」

為反映拖救低底盤或昂貴車輛作業之高風險成本，公路總局在快速公路拖救業務比照國道修訂特殊車輛之拖救費率，快速公路拖救車新訂低底盤或昂貴車輛拖救費率，依底盤高度分4級距及新車價值分5級距訂定拖救基本費率，費率為1,500元至20,000元不等。

▲機車考照示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

▲機車考照網路預約報名前需完成危險感知影片測驗由1部增加為3部。（圖／記者賴文萱攝）

8.機車考照危險感知影片測驗增加為3部

為提升機車騎士行車安全，加強防禦駕駛觀念，機車考照網路預約報名前需完成危險感知影片測驗由1部增加為3部。公路總局表示，危險感知影片題庫共62部，機車考照網路預約報名時，隨機選3部影片測驗，完成測驗後才能進預約報名系統。

9.身障者開放自備未改裝CVT（無段變速車）、三輪大型重型機車報名駕訓及考照

為顧及身障者行的需求，公路總局檢討並開放身障者自備未改裝CVT(無段變速車)、三輪大型重型機車報名駕訓及考照。

▲▼北市首座機車考照練習場地落腳士林。（圖／北市交通局提供）

▲北市首座機車考照練習場地落腳士林。（圖／北市交通局提供）

10.機車考照先上駕訓班，交通部持續補助1300元

為鼓勵民眾報考機車考照前至駕訓班接受專業指導與健全正確之行車駕駛觀念，公路總局自110年1月1日至110年11月30日止至駕訓班完成訓練並取得駕照者，每人補助學費1,300元，名額共10,000名。

明年度除持續辦理師資訓練及教材更新外，設計實地教學術科教案，模擬實地上路後之道路實境，增加學員安全駕駛之觀念及實際上路之技能。

▲▼國籍航空公司機組員防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲國籍航空公司機組員加強版防疫措施，元旦起上路。（圖／指揮中心提供）

另外，因應先前紐籍機師害爆發本土染疫個案，中央流行疫情指揮中心也檢討並加嚴機組員檢疫措施，居家檢疫從原本的3天（貨機）和5天（客機），一律延長到7天，第7天需採檢，陰性會進入加強版自主健康管理。但期間禁止搭乘大眾運輸工具和出入不易維持社交距離的場所，包括喜宴、夜店、酒吧和夜市等。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
天網真的強！　「30分鐘抓到人」…五月天粉絲怒曝現場：他還看
LIVE／台灣鎖國第一天　蔡英文發表元旦新年談話
19歲男墜淡水河身分曝！27名大學生跨年high到元旦　遊艇
元旦起「10大交通新制」上路！機車考照變更難　機組員檢疫2.

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦爆搭車人潮　高鐵宣布10:15加開南下全車自由座列車

JFK辣模跨年現身台南！下跪舉牌「讓你看看」　警局長快走離開

元旦大眾運輸3類優惠一覽！搭客運＋租車享「雙重折扣」還省200元

元旦起「10大交通新制」上路！機車考照變更難　機組員檢疫2.0上線

高雄跨年300秒煙火美炸！「無人機大王船」航行愛河灣　美照超吸睛

下周可能又有寒流！這次是「濕冷」　今晨8.5℃全台續發低溫特報

元旦「6大國道地雷路段」估一早開塞　國5恐連續狂塞12hrs

不只一人！自主管理者擅闖五月天演唱會　桃市衛生局掌握名單開罰

北市跨年估逾3萬8千人湧入現場！　捷運拚42小時不收班

彰化這所國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

元旦爆搭車人潮　高鐵宣布10:15加開南下全車自由座列車

JFK辣模跨年現身台南！下跪舉牌「讓你看看」　警局長快走離開

元旦大眾運輸3類優惠一覽！搭客運＋租車享「雙重折扣」還省200元

元旦起「10大交通新制」上路！機車考照變更難　機組員檢疫2.0上線

高雄跨年300秒煙火美炸！「無人機大王船」航行愛河灣　美照超吸睛

下周可能又有寒流！這次是「濕冷」　今晨8.5℃全台續發低溫特報

元旦「6大國道地雷路段」估一早開塞　國5恐連續狂塞12hrs

不只一人！自主管理者擅闖五月天演唱會　桃市衛生局掌握名單開罰

北市跨年估逾3萬8千人湧入現場！　捷運拚42小時不收班

彰化這所國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界

率市府團隊元旦升旗　侯友宜：下個10年一定讓新北大幅改變

土城高中生烤肉驚見上吊屍！死者身分曝　2個月前曾偷超商食物

白衣妹山上遇潑猴！慘遭包圍「霸王硬上弓」　扒衣撕咬超兇殘

快訊／蔡英文新年談話：2021年我最重要的責任是讓大家如常生活

快訊／蔡英文元旦新年談話全文　請國人體諒開放萊豬的決定

江啟臣勉勵國民黨：我們曾被打趴在地上　但我們選擇承擔

「細節就是差距」他對比台日餐廳防疫隔板美感　反被酸：難怪拼命爆

元旦爆搭車人潮　高鐵宣布10:15加開南下全車自由座列車

大聯盟首位黑人女性教練誕生　紅襪聘前女壘球員寫歷史

麥當勞咖啡、珍奶免費喝！元旦飲品優惠盤點　還有星巴克買1送1

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

台北101煙火點亮2021　ETtoday祝新年快樂

信義區千人坐馬路看101煙火　半數未戴口罩

年輕媽獨自帶兒買內衣遭拒　對話重現媽媽們全怒

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

下周可能又有寒流！這次是濕冷　今晨8.5℃全台低溫特報

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

元旦起「10大交通新制」上路

北市跨年晚會空拍照曝　網見人潮戰翻

更多熱門

相關新聞

跨年活動取消　林佳龍：重新調整疏運計畫

跨年活動取消　林佳龍：重新調整疏運計畫

今天就是跨年夜，緊接著元旦連假即將來臨，不過，受到新冠肺炎疫情影響，地方縣市政府陸續取消舉辦大型活動。交通部長林佳龍今天受訪表示，因應活動取消或縮小規模，會根據現況重新調整疏運計畫。

交通部20年內　砸5822億發展空運

交通部20年內　砸5822億發展空運

雪隧龜速車　明起將被公布車牌號

雪隧龜速車　明起將被公布車牌號

加強檢疫機組員崩潰　怒換坐牢頭貼

加強檢疫機組員崩潰　怒換坐牢頭貼

元旦起買機車將貴1,000-4,000元

元旦起買機車將貴1,000-4,000元

關鍵字：

元旦新制交通新制交通部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

高中生橋下烤肉跨年　抬頭驚見有人上吊

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

陳泱瑾藏女兒5年「久違曝光正臉」網嘆：長大好多

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

女兒愈長愈醜！父做親子鑑定　結果崩潰

讓全世界都羨慕！　張惠妹3分鐘煙火揪7萬人迎2021

更多

最夯影音

更多
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了
6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面