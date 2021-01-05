休息站「廁所內低頭扒飯」！打掃阿姨這幕太衝擊　網淚：怕被檢舉

▲打掃阿姨竟在廁所裡吃午餐。（示意圖／記者孫于珊攝）



記者黃可昀／綜合報導

休息站的清潔人員平時維護公廁整潔已經很辛苦，沒想到連吃飯都還要在廁所克難的吃！一名女子昨天到苗栗西湖休息站如廁，餘光瞄到打掃阿姨坐在工具間門口，手裡還拿著午餐默默吃飯，她見到這一幕驚訝又鼻酸，「如果是我媽我會哭！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，打掃阿姨坐在工具間門口用餐，「也就是廁所裡面吃飯」，來如廁的遊客來來去去，阿姨卻不為所動的繼續吃飯，這畫面讓她十分心疼，想上前關心但又怕打擾到對方，反而害阿姨難為情，於是PO文發問「打掃阿姨他們沒有休息室可以用嗎？我怕是不是我誤會什麼所以好想問一下。」

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▲看到打掃阿姨相當不捨。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



網友心疼回應，「我也是在休息區工作，我們這的打掃阿姨都在回收區旁邊專用的桌子吃飯，他們真的很辛苦」、「這種很多都約聘，一年一約，或者不需要你直接叫你滾」、「有些比較克難的社區大樓，打掃阿姨的休息間，不是廁所旁就是垃圾間。」

不過，有人猜測阿姨並非沒有地方吃飯，只是怕被檢查人員或民眾誤會在摸魚，所以才躲在廁所裡吃，「也許是她們沒有明訂的休息時間，只能自己抓空檔填飽肚子，又或者怕直接坐著休息吃東西，萬一被主管看到以為偷懶」、「不知道是不是怕被檢舉，現在有些人會po網公審，也許這份工作對阿姨很重要，只能這樣委屈自己。」