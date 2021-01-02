女兵申訴遭性騷擾逼問「穿什麼顏色」　長官竟冷回「當作結善緣」

▲嘉義空軍基地。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

一名曾在嘉義空軍基地服役、近期退伍的女兵日前在臉書指控，去年5月底遭某單位一名士官長以「妳今天穿什麼顏色」進行言語性騷擾，經過向上級長官申訴後，卻被以「結善緣」為由要求退伍。對此，空軍司令部表示，目前正在就幹部涉嫌阻擾申訴部分，進行行政調查，若有違失將依規定嚴懲，至於涉案當事人則已遭懲處。

蔡姓女兵上月30日在臉書社團「爆怨公社」表示，自己在去年5月底發生被其他單位士官長言語性騷擾的事件，事情發生後部內長官試圖掩蓋，「不讓我申訴，甚至要求我退伍了事」。

蔡姓女兵指出，在她決定正式提出申訴後，上級長官才紛紛找她約談，所屬單位的長官先是質疑「為什麼要出這個頭」，甚至還脫口而出「妳知道妳這樣申訴下去會害對方失去很多嗎」。

此外，還有另一名上校大隊長向她勸說，「妳就當做結善緣，原諒對方、對方也會感謝妳呀」、「妳這樣會害對方失去很多，妳這樣不是被害人，是加害人」，甚至撂下狠話「妳真的打報告退伍好了啦」、「空軍的名譽因為妳垮下來」。

蔡姓女兵回憶，原本想讓這件事石沈大海，但她受夠自己忍受的這些痛苦日子，終於等到退伍的這一天能讓大家知道真相，自己偶爾靠著安眠藥入睡的夜晚，以及吃抑鬱藥的日子，這半年來幾乎每天失眠、嚴重到掉髮，半年來月經也才來2次，短時間瘦了快4公斤。

對此，空軍司令部2日表示，有關嘉義基地女兵性騷擾案，涉案當事人已遭懲處；幹部涉嫌阻擾申訴部分，空軍司令部正在實施行政調查，若有違失將依規定嚴懲，絕不寬貸。

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