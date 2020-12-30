前主播遭批「白癡」公布帳號還遭網友求償　高院判免賠確定

▲簡立喆。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

前電視新聞主播簡立喆，2018年在自己的YouTube頻道上說《波西米亞狂想曲》歌曲很洗腦，但遭顏姓女網友留言批簡女「腦殘」、「白癡」。簡立喆在臉書粉絲團上公布顏女留言和帳號反擊，結果竟遭顏女反控妨害名譽，求償20萬元。一審未准，顏女上訴二審，高院30日駁回請求確定。

判決指出，簡立喆2018年在YouTube「電癮好選喆」頻道上，說電影「波希米亞狂想曲」以及電影中所描繪團體即英國搖滾樂團「皇后樂團」所演唱之歌曲，以評論之角度說是嗑怪藥洗腦的大雜燴，但這樣的評論引起顏姓女網友不滿，在當年11月間先留言「Bohemian Rhapsody一曲影響樂壇四十幾年，被喻為是Freddie最偉大的歌曲。居然被這位太太說成是一首相當洗腦的歌!腦殘不需要講別人聽。」

顏女之後又留下「太太」、「腦殘」、「白癡」、「垃圾」等等諸多留言，最後簡立喆在自己的臉書粉專上，公布顏女帳號，並回說「Angel Yen的行為涉及誹謗、公然侮辱及偽造文書」，並引起不少網友回應。顏女不滿，認為簡立喆的做法讓她被網友指責原告生病了、垃圾人、瘋子、無恥。因此提出民刑事訴訟。

刑事部分，簡立喆獲得檢方的不起訴處分。但女網友另外提出民事訴訟，求償名譽損失20萬元，一審駁回網友請求。網友上訴二審。

二審高等法院30日宣判，高院認為簡立喆的做法，是對於網友於系爭頻道批評之留言、臉書貼文及與網友間紛爭之始末，加以澄清說明，應屬維護自身權益，針對具體事實之自辯或評論，並不是憑空虛偽捏造，主觀上難認有不法侵害顏女之名譽權之惡意。因此二審再度駁回顏女請求，全案確定。



▼簡立喆貼文挨告。（圖／翻攝星光好選喆FB）