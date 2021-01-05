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關東煮掉地上撿起再賣！超商店員竟回：每天都擦地啊…網肉搜灌爆

記者鄭思楠／綜合報導

好噁心！大陸微博有網友4日爆料稱，自己到北京高碑店羅森便利店買關東煮，直擊店員把掉到地上的臘味香腸撿起來，用水沖一沖後又放回鍋裡，再次賣給顧客吃。該網友當場發飆，並質問店員，沒想到對方竟回覆，「地面每天都擦啊！」相當令人傻眼。

▲▼關東煮掉地上撿起來再賣。（圖／翻攝自影片）

▲關東煮掉地上撿起來再賣。（圖／翻攝自影片）

爆料影片顯示，該網友氣炸質問，「這是給人吃的，又不是給畜生吃的，有這麼做買賣的嗎？」他隨後想結帳把東西帶走，店員拒絕出售了，「他們說怕毒死我，他們負不起這個責任。」

此事引發網友熱議，有網友表示，曾在便利店打工，因為經常笨手笨腳把東西掉地上，看著吃的東西掉地上本能地會心疼一下，但因為地面很髒，掉地上的會扔掉。另有網友表示，「這家店的衛生堪憂」、「工作人員但凡有點同理心也不會這麼幹」。

▲▼關東煮掉地上撿起來再賣。（圖／翻攝自影片）

▲店員操作令人作嘔。（圖／翻攝自影片）

隨後，該羅森便利店店長回應稱，沒有掉在地上，是掉在了小桌上，「對於掉出來的食物按流程都應直接扔掉，該店員剛來不太了解，目前已經將整鍋關東煮扔掉。」

對此，羅森北京公司相關負責人表示已獲悉此事，運營部門正在調查此事。1月4日凌晨，羅森官方帳號「京津冀羅森」終於現身回應，「已經開始進行徹底調查，並立即暫停了該店關東煮的銷售。」

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