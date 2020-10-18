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帶小孩偷娃娃店「鬼滅之刃」公仔！台主怒PO網　超商店員認出報警

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記者翁伊森／嘉義報導

近年抓娃娃機盛行，嘉義大林地區日前疑似一男子帶著自己的小孩，半夜三點多前往火車站前抓娃娃店竊取店家放在機台上價值2千餘元日本漫畫中著名的「鬼滅之刃」公仔，整個過程被被蘇姓台主調閱監視器後放上臉書社團後「米蘭大林darling」臉書社團上網協尋，疑似竊嫌男子隨後就在臨近的便利商店被民眾認出報警抓人，卻也因為荒誕的竊行在孩子面前做了最壞榜樣。

▲男子偷竊機台公仔，為孩子做下最壞榜樣。（圖／讀者提供）

▲男子偷竊機台公仔，在孩子面前做下最壞榜樣。（圖／讀者提供）

▲男子偷竊機台公仔，為孩子做下最壞榜樣。（圖／讀者提供）

▲蘇姓台主上網協尋竊嫌。（圖／讀者提供）

蘇姓台主表示，透過娃娃店的朋友告知，才知道自己機台上價值兩千多元的公仔不見，隨後調閱監視器才發竊嫌是在半夜前往娃娃機店看見他們機台上的公仔，見四下無人才踩著板凳將機台上的「鬼滅之刃」公仔拿走。因此上網發文協尋後，才在社團內經由幾家便利商店的友人指出，該竊嫌就是同在他們便利店裡吃霸王餐、偷東西的男子，因此通知警方到場。

▲男子偷竊機台公仔，為孩子做下最壞榜樣。（圖／讀者提供）

▲抓娃娃機台上的公仔。（圖／讀者提供）

大林分駐所副所長林彥良表示，17日接獲民眾報案，並接獲民眾通報嫌犯出現當地超商，查處過程中嫌犯一度丟下贓物並否認相關竊行，警方循線偵查再另一超商發現棄嫌行蹤，但竊嫌否認相關竊行，因此警方依法寄發通知書請竊嫌到案說明，竊嫌的兒子也已委由通知社會局協助安置。

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