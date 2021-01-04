「越南女移工」是本土感染？莊人祥：來台4年未曾出國

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

越南在2日晚間宣布新增8例新冠肺炎輸入性病例，其中1例為台灣輸出。發言人莊人祥表示，個案是越南籍30幾歲女性，是產業類移工，從民國105年來台後，就未曾出國，目前正在針對離台前活動史和接觸史做疫調，匡列接觸者7人，會做核酸檢測和血清抗體檢驗。

台灣輸出越南個案為34歲越南籍女子，搭乘QH9511號航班，於2020年12月30日抵達芹苴機場，入境後在前江省接受隔離，2021年1月1日的檢測結果呈陽性反應，目前在前江省龍定野戰醫院接受治療。

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莊人祥說，該個案是105年進來台灣，到去年年底12/30回越南前都在台灣，目前了解到，該名個案有在越南當地機場跟其他越南移工有接觸和談話，當地是8人隔離在一間，但其他7人沒有確診，只有她確診，因此還會再採檢確認。

另外，越南當地也已有英國新冠變異病毒入侵，在2日發現首例從變異新冠病毒感染者，是2020年12月20日從英國倫敦搭機返回越南的患者，目前已集中隔離並治療。而針對台灣疑似輸出越南個案，莊人祥強調，疫調都還在進行中，目前已經一人採檢陰性，其他檢驗結果，這幾天都會陸續出來。