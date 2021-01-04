帽T也分流派！資深愛好者「裡面加1物」才正確　他傻眼：我很怪嗎

▲基於衛生與舒適度考量，很多人帽T裡會再穿一件。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

冬天很多人喜歡套一件寬鬆的帽T就出門，不僅舒服隨興，造型也看起來輕鬆有型，但帽T竟然還有分兩派，一派常穿帽T的人都說正確方法是「裡面要穿一件衣服」，這才是穿帽T的基本配備，令網友很好奇是否真的是自己都穿錯？

原PO在PTT表示，他身邊有幾個很愛穿帽T的朋友，每到秋冬都看他們套一件帽T就出門，但其實裡面都一定會再加一件衣服，當作衛生衣的概念，或許是因為帽T較寬鬆，朋友把它當成外套在穿，「說什麼我裡面沒穿衣服，直接穿帽T很奇怪，我聽了很傻眼。」

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▲很多人習慣把帽T當外套穿。（示意圖／記者李毓康攝）



底下留言指出，很多網友也有在帽T內再搭一件衣服的習慣，最大原因就是衛生考量，冬天衣服曬不乾不會天天洗，只要洗帽T內接觸到身體的那件衣服就好，帽T則是穿2、3次才會洗，「我是因為厚帽T不會穿一次就洗，所以裡面會再穿一件（然後換洗裡面那件）」、「我覺得帽T有點像薄外套的概念，只是不是拉鍊式。」

也有人覺得帽T內的刷毛直接接觸皮膚不舒服，所以會再穿一件貼身的，「我會穿，單純是裡面都刷毛，不穿感覺怪怪的」、「通常會穿！覺得帽T內裡不舒服。」除了以上原因，還有可能是考慮到穿搭，「很正常啊，不過裡面可以再搭一件長點的素T，露出一截」、「懶人穿法就是套一件就出門了，但就是穿搭很弱。」