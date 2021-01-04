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三星確認1月14日舉辦Unapcked 2021 新一代旗艦手機就是傳聞的那樣

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子稍早確認了將於 CES 2021 的最後一天，舉辦其 Unpaceked 2021 活動，這個 1 月 14 日的時間正如傳聞一樣，而預告影片可以看到隱隱約約三鏡頭模組的樣子，也是跟先前流出的照片一樣。

三星電子指出，「在過去的一年中，人們在家遠距工作花的時間相當多，這代表行動技術已經成為日常生活的重心。」代表 Unpaceked 2021 活動的主角跟行動技術相關，而三星行動技術是以智慧型手機產品為核心出發的行動服務解決方案，因此這場活動的主角將被確認為 Samsung Galaxy S21 系列的發表會。

 

根據官網公告的時間指出，這場活動將會被定在美東時間 2021 年 1 月 14 日上午 10 點在線上發表，同步公開的預告影片當中，可以看到一個透明方盒子裡頭有一個 3D 繪製的三鏡頭模組，對照先前印度三星曝光的消息，Galaxy S21 系列的外觀將跟先前傳聞一樣。

根據記者收到的獨家消息指出，Galaxy S21 系列手機會有 Galaxy S21、S21 Plus、S21 Ultra 三款，1 月 14 日發表之後，將於 1 月 29 日在台灣上市。

綜合先前的消息來看，三款Galaxy S21 系列大小分別為 6.2 吋、6.7 吋與 6.8 吋，雖然三款手機全數支援 120Hz 畫面更新率，電池容量也有了提升，從 4,000 mAh 到 5,000 mAh不等，效能除了三星自家三星 Exynos 2100 晶片之外，部分國家地區將採用高通最新發表的Snapdragon 888行動平台，但是只有 S21 Ultra 配備全新螢幕顯示技術，並且採用最新的 1.08 億畫素的感光元件，另外兩款手機則是使用 1 億畫素的感光元件，Galaxy S21 Plus 將會具備 10 倍光學變焦。

此外，近期被洩漏的 Galaxy S21 的宣傳影片可以看到新色可能是藍紫色，並傳聞Galaxy S21 會推出灰色，粉紅色，紫色和白色四款。Galaxy S21 Plus 將會推出粉色，紫色，銀色和黑色四款；Galaxy S21 Ultra 則是會推出黑色和銀色。

而在上週，小米公司推出的小米11，新機首發了高通Snapdragon 888行動平台，主打色是藍色款，新色則是淺紫色，目的很明顯就是針對三星全球市占第一的寶座而來。

在小米之後，OPPO、Vivo 也傳出新一代旗艦手機很快就會亮相，對於中國廠商步步進逼，三星電子又將如何因應，除了Galaxy S21 系列，三星所謂的新行動技術又有什麼伏筆，就靜待下周發表會分曉。

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