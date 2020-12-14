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獨／三星Galaxy S21系列有三款　2021年元月底在台上市

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▲疑似三星Galaxy S21系列宣傳影片。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

先前外媒援引可信消息指出，三星Galaxy S21 系列有 Galaxy S21、Galaxy S21 Plus、Galaxy S21 Ultra 三款手機，並且將於 2021 年 1 月 14 日的 Unpacked 2021 發表會發表、1 月 29 日上市，現在記者取得獨家消息，三款新機規劃於 2021 年 1 月 29 日與全球同步上市，就意義來說，它很可能也是首支搭載 5nm 製程的高通S888旗艦機種。

相關消息最早來自 Android Police，他們以獨家的形式，曝光了三星Galaxy S21、Galaxy S21 Plus、Galaxy S21 Ultra 的詳細規格，手機大小分別為 6.2 吋、6.7 吋及 6.8 吋。螢幕規格上，Galaxy S21 都不是 2K 螢幕，而是改用 FHD+ 120Hz 更新率的面板。只有Galaxy S21 Ultra 螢幕會使用最新的 LTPO 面板技術，解析度也來到 WQHD +，並且支援 1hz~ 120Hz 的螢幕自動更新率，處理器當然因應國家地區的不同各自選用高通Snapdragon 888 或者三星自家的 Exynos 2100，電池容量跟上一代相近，從 4000 mAh 到 5000 mAh 不等。

相關報導還指出，三星Galaxy S21系列都支援 S Pen 手寫筆，但是手寫筆需要另外選購，不會隨附在包裝盒當中。而在拍攝功能方面，Galaxy S21 和 Galaxy S21 Plua 的拍攝模組跟上一代Galaxy S20系列相同，只有Galaxy S21 Ultra 有大幅度升級，據傳將採用全新的感光元件，具有更細膩的畫素、更遠的光學變焦（10x）、以及更好的感光能力，詳細規格如下表（取自Android Police）：

上市情報方面，Android Authority、SamMobile 相繼報導，Galaxy S21 會推出灰色，粉紅色，紫色和白色四款。Galaxy S21 Plus 將會推出粉色，紫色，銀色和黑色四款；Galaxy S21 Ultra 則是會推出黑色和銀色，並且預計會在 2021 年 1 月 14 日發表，Galaxy S21、S21 Plus 會先在 1 月 29 日上市，S21 Ultra 則是稍晚推出。

記者取得獨家的消息指出，Galaxy S21、S21 Plus、S21 Ultra 三支手機都支援台灣 5G 頻段，而且都會在 2021 年 1 月 29 日上市，新色跟產品設計跟日前流出的影片差不多，就意義來說，它很可能也是首支搭載 5nm 製程的高通S888旗艦機種。而從先前流出的影片來看，新色就是紫中帶粉的 Phantom Violet，新機正面維持挖孔螢幕設計，S21 的主鏡頭同樣有三顆，S21 Plus 則是主打 10x 光學變焦，至於實際台灣將引進哪些款式、新機是否真的 1 月 14 日發表、29 日上市，仍須等待官方正式宣佈為主。

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