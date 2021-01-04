遼寧出現「1傳33」新冠毒王　男子「未發病」參加家庭聚會成源頭

▲遼寧多地爆發疫情。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸遼寧省大連市12月底傳出新冠疫情本土個案，當地染疫情況迄今仍未緩解。大連官方3日通報初步疫調溯源結果，發現當中有一名超級傳播者，截止2日當天已經傳染33人。

微信公眾號《大連發布》指出，大連市政府新聞辦公室2日下午舉行疫情防控工作新聞發布會，通報疫情調查初步結果。

大連市衛生健康委員會副主任趙連提到，大連上月15日通報新增4例本土無症狀感染者後，截至2日午夜，這波本土疫情已有78人染疫，其中確診48例，無症狀感染者30例。

▲大陸諸多地區又爆出新冠疫情。（圖／CFP）

關於大連本輪疫情來源，她指出，初步判定是5名碼頭工人，由於搬運俄羅斯籍貨輪上的病毒陽性散裝貨品導致感染，進而傳播到金潤花園小區以及金座商廈。

其中，在金座商廈的相關病例中，有一名金姓病例在未發病時參與11人家庭聚會，造成其他10人全部感染，而經過流行病學調查發現，金姓病例為金座商廈業主，發病時間為12月15日，是家庭中發病最早的人員，故判定金姓病例為家人的感染來源，且感染來源為金座商廈。

趙連表示，截至2日午夜，金姓病例相關確診病例和無症狀感染者累計共33例，其中，確診病例21例，無症狀感染者12例；5名關聯病例先後到大連醫科大學附屬第二醫院就診，又造成3人染疫。