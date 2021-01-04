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社會 社會焦點 保障人權

小五女童看布袋戲遭叔公猥褻　「怕爸媽責備」忍3年崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

少女小美（化名）2015年間就讀台南市某小學五年級，同年5月她和家人一起去參加每3年1次的建醮活動，卻被擔任戲偶師的叔公帶到戲棚後台猥褻，大約2、3個月後又被騙到住處，第二次猥褻得逞，因為擔心遭到責備，她一直忍到上國中才向陳姓輔導老師說出受害情況。叔公一審被台南地院法官判處4年6月有期徒刑，他提出上訴，但在日前被台南高分院合議庭駁回，全案仍可上訴。

▲▼孩子,小孩,兒童,憂鬱,自閉症,害怕,膽小,亞斯柏格。（圖／翻攝自pixabay）

▲小美兩度遭叔公猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，小美2015年5月間和父母、弟妹一同前往參加建醮活動，她獨自一人站在布袋戲的戲棚外觀望，沒想到卻被叔公盯上，受邀進入後台，接著按照指示站上椅子，從戲棚內往外觀看廟會陣頭活動，叔公卻趁著在後方以手扶持的空檔，隔著衣褲撫摸下體，她出聲表示「不要這樣」，但對方根本不理，於是靈機一動表明「離開太久父親會找來，必須馬上離開」，這才終於脫困，臨走前一度還遭拉開上衣看胸部。

第一次受害後，叔公自行留下電話號碼，小美雖然無意見面，但又害怕對方會找藉口騷擾，於是假裝要求贈送昂貴的平板電腦當禮物，「他無力負擔，就再也不會和我接觸」。哪知道叔公將計就計，謊稱家中有平板電腦把她騙到住處，再次猥褻得逞，直到她嚇得狂哭加上奮力掙扎才罷手。

小美擔心受到責備，一直忍到2018年4月上了國中，才向陳姓輔導老師說出兒時遭遇。對於上述指控，叔公坦承當時的確有在建醮活動的戲棚外見過小美，但絕對沒有做出任何猥褻行為，「他們是3姊弟一起上來，在旁邊玩布偶，我有用手抱3個孩子上去，讓他們輪流看外面的熱鬧，並非只有我和小美獨處，況且當天有放鞭炮，怕鞭炮燒到戲棚，所以有把塑膠布拉起來，外面應該可以看到後台。」

▲小孩,平板,科技成癮,3C保母,手機,3C成癮。（圖／翻攝自pixabay）

▲叔公聲稱，是小美拚命拜託想借用平板電腦。

至於平板電腦一事，叔公聲稱，是小美主動打電話說想要借用，還拚命拜託，「我想說女兒剛好有平板電腦，才把她載到家中，結果到家了才發現平板電腦螢幕破裂，我也不會操作，只好打電話問太太，但太太沒有接」、「我和家人住在小套房，她一直趕，我上完廁所褲子拉鍊還沒拉，才會不小心讓她看到我的生殖器」。

不過，一審台南地院法官不採信叔公的說詞，並依強制猥褻罪判處4年6月有期徒刑，他不滿提出上訴。台南高分院合議庭認為，小美從接受偵查、一審到本院訊問，都能清楚描述第一次見面的情況、事發細節，就連陣頭進場的鞭炮聲也記得，況且當時她才小學五年級，並非經過社會歷練、心緒深沉之人，如果不是親身經歷，怎麼可能記得這麼清楚，加上叔公也承認雙方並無過節，她也沒有刻意編造不實情節誣告的理由，可見上述證詞應可採信。

合議庭接著表示，兩人是遠房親戚關係，小美兩度受到侵害，除了擔心受到父母責備，也會因為顧及加害人的身分、顏面以及其他利害關係而不敢聲張，日後甚至有可能不敢求救，這在實務中是很常見的現象，學者研究也有相同見解，最終還是選擇相信小美，駁回叔公的上訴，全案仍可上訴。

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