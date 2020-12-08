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誆女學生犯桃花劫要開智慧　神壇主「親吻堵嘴」猥褻10分鐘下場曝

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記者黃翊婷／綜合報導

嚴姓男子在高雄市開設神壇供人問事，同時也會教授學員姓名學、易經，去年5月4日他以女學員小花（化名）有桃花劫為由，不顧對方尚未成年，出手襲胸、撫摸下體，甚至用親吻的方式堵住嘴巴，讓少女無法求救，時間長達10到15分鐘。由於小花的內衣驗出嚴男的DNA，罪證確鑿，橋頭地院法官日前依強制猥褻罪判他2年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼19歲女學生遭摸下半身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嚴男聲稱要幫小花開智慧，卻對她伸出狼爪猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

小花在判決書中提到，小學4、5年級開始就跟著媽媽、阿姨前往嚴男的宮廟聊天，「案發前幾個月，他說我這年紀愛玩，不會專心課業，而且犯桃花劫，加上現在不適合談戀愛，所以要我去他那裡學姓名學及面相，說要幫我開智慧、開穴」，哪知道課才上了一個月，就慘遭狼爪，「我有時會穿制服去，上課有聊過學校實習問題，我跟他說過我還在學、有期末考。」

小花的母親也證稱，當初是在廟裡向師姐問事才會認識嚴男，妹妹有時也會去問事、學東西，於是就放心讓女兒也去上課，「2019年5月間女兒跟我說嚴男對她動手動腳，甚至撫摸胸部、下體，當下情緒很不舒服，覺得有壓力、恐懼以及害怕，沒辦法再去上課，我才知道此事。」

▲▼示意圖,性侵,焦慮,鬱悶,情緒,絕望,蕭條,害怕,危險,女,獨（示意圖／123RF）

▲小花事後罹患憂鬱症。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

檢方調查，嚴男是在客廳旁邊的小房間對小花出手，除了解開內衣襲胸，還用親吻的方式堵住嘴巴，並隔著褲子撫摸臀部、下體，甚至磨蹭腿部，時間長達10至15分鐘。對於上述指控，嚴男皆坦承不諱，但強調不知道小花還未滿18歲，「我雖然曾幫她算命改名，知道她的生辰八字，但不知道她未成年，因為當時我沒想那麼多。」

由於小花事後被診斷出罹患憂鬱症，甚至一度萌生自殺念頭，經過治療後，目前仍在努力走出受害陰影。橋頭地院法官認為，從兩人的LINE對話紀錄看來，嚴男明顯知道小花未成年，上述辯詞顯然只是卸責之詞，加上女方內衣驗出的DNA鐵證，最終依強制猥褻罪判他2年有期徒刑，全案仍可上訴。

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