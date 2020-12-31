美通過「台灣保證法」　台學者：基本上無法保證什麼

▲美眾院通過「台灣保證法」，支持台灣參與國際組織，如世界衛生大會（WHA）等。（圖／記者呂佳賢攝）

記者任以芳／綜合報導

美國國會通過「台灣保證法」，促美國政府對台軍售常態化，支持台灣加入國際組織等。對此，東海大學政治系教授宋興洲直言，該法是涵蓋在美國「財政年度撥款法案」當中，只是建議案，「不具約束力，無法保證什麼。」 也難以影響繼任拜登政府的兩岸政策，台灣從中只能獲取台美關係深化的象徵意義，而沒有實際好處。

據《中評社》報導指出，川普27日正式簽署2021財政撥款法案，其中包含「台灣保證法」，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往准則。

分析台灣保證法的效益，宋興洲表示，由於該法只是美國「2021財政年度撥款法案」當中的子項目，雖然是由國會共識通過，並經過美國總統簽署實施的法案，但其位階充其量仍只是「國會建議案」，美國國會促請行政部門實施，但政府單位是否落實，卻毫無約束力，因此台灣保證法「基本上無法保證什麼」。

▲川普時代創下對台軍售頻率新高紀錄。（圖／路透）

宋興洲指出，美國畢竟是總統制國家，國會建議案是否落實，仍須視總統決策想法意願，以及行政部門政策走向而定，未必會照單全收，國會可以要求國務卿報告法案實施情況，但難以約束行政部門的行政抉擇，因此，台灣保證法未來是否推行？實踐的程度如何？都要看繼任的拜登政府來決定。



台灣保證法強調美國對台軍售常態化、支持台灣有意義的參與國際組織。宋興洲說，相關建議案都不脫川普政府任內所通過的「友台法案」內容。



根據川普政府創下對台軍售頻率新高紀錄的情況，宋興洲表示，其實，美國早已在實踐一部分的法案內容，但可以注意的是，除了軍售量增加外，支持台灣加入國際組織的力道，卻若有似無。

宋興洲說，美國支持台灣加入國際組織的範圍從未納入「軍事安全組織」，可見美國即便有部分落實友台措施，可是仍是以符合美國利益的方向為主。而台灣花錢買軍備，卻換不到美國支持加入軍事安全組織，「台灣保證法」對台是好是壞，台灣主政者需要有所衡量。