好市多原地站30分鐘！她羞曝等待原因　網一面倒讚「這很可以衝」

▲好市多結帳民眾。（資料圖／記者劉維榛攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

好市多推出不少美食深受歡迎，近日有女顧客逛賣場時，由於在在甜點區站了半小時，引起店員上前關心，事後她揭曉等待原因，吸引一票網友熱議「這個真的好吃」。

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▲PO文內容。（圖／翻攝自臉書 /Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO「Costco好市多 商品經驗老實說」在臉書社團發文，稱自己在賣場原地等待了30分鐘，隨後有店員上前詢問「有什麼事嗎？」，讓她不好意思回說「我在等草莓塔啦」。

貼文一出引發熱議，「30分鐘真有耐心，不過好吃值得排」、「店員以為是總公司派來監工的」、「 這個感覺很可以衝！！！」。

也有民眾分享類似經歷，「今天等了1小時（南坎店）」、「今天去汐止買，被回了一句有錢也買不到，下次請早」、「昨天也想買，結果空空的……」、「今天早上去台中買，說20分鐘會好，提前5分鐘去等，工作人員要推出來時先給我一盒，延路一直有人拿，他推到冷藏櫃上時剩一盒，短短幾分鐘的時間就被拿光了，所以還是乖乖的等比較有得吃」。

另外釣出不少「草莓塔」愛好者，「草莓也太驚人了」、「草莓很甜很多，卡士達醬很甜，餅皮吃起來像全麥麵粉做的」、「覺得好吃不會膩，草莓不會酸」、「微甜卡士達+不甜鮮奶油+脆派皮+不酸的草莓，8個大人20分鐘完食」、「真的很大，重點好吃」。