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好市多「神物」又上架！她掃光88盒...網曝真相：超無恥

▲迪士尼鐵盒拼圖上架後又立刻被掃光。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲迪士尼鐵盒拼圖上架後又立刻被掃光。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

實習記者周依儒／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）的「迪士尼小鐵盒拼圖」，20盒包裝且不同卡通人物角色的拼圖只要399元，因此只要一上架就立刻造成民眾瘋搶。日前該拼圖似乎換了包裝後又重新上架，不過卻傳出台中好市多有民眾直接掃貨8大箱（一箱約有11盒），把架上現貨全部買走，讓不少民眾看到後氣得拍下照片，並PO上社團。

原PO在臉書社團《COSTCO好市多　商品消費心得分享區》發了一張圖片表示，「台中北屯店的拼圖被掃光，好扯」，只見照片中有一男一女似乎是在顧著推車，而推車內竟然裝了8箱、約莫88盒的「迪士尼小鐵盒拼圖」。

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▲迪士尼鐵盒拼圖上架後又立刻被掃光。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲迪士尼鐵盒拼圖內容物。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

不少網友看到後氣憤表示，「我都買不到」、「應該要限量吧」、「方便當隨便」、「跨張耶」、「是不用錢嗎」、「以前都會限購的，現在怎麼沒有」、「繳了會費還買不到」、「難怪我去了什麼都沒有了」、「好想要可是都買不到」。

對此，也有網友好奇這些人為什麼一次要把貨全部掃光，「代購啊」、「看也知道拿去賣的」、「一定是搶過去掛在網路上賣，好市多買不到你就得跟他加價買，不要跟我說是買回去拼」、「超無恥啊，壟斷貨源在網路上加價賣，賣不掉再拿回來退貨就好，做無本生意」、「很多東西缺貨，大多都是代購買走了，只要到蝦皮看看就知道了」。

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