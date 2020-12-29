好市多「邪惡甜品」重磅回歸！1.6kg巨無霸驚呆　網傻：超划算

▲1.6公斤草莓塔重磅回歸。（圖／翻攝自Facebook／「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者黃心瑀／綜合報導

美式賣場好市多許多商品一出，往往會引起許多人的關注，一名網友日前在臉書社團表示，在好市多嘉義店發現重達1.6公斤，上面滿滿堆著飽滿草莓的「草莓塔」重磅回歸，而貼文po出後紛紛釣出甜點愛好者狂呼「感覺好好吃」、「超誇張的草莓量」、「只有兩人吃不完啊」。

一名網友稍早在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文寫道，他在好市多嘉義店發現12月28日回歸的「草莓塔」，除了上方有滿滿的草莓，中間還有卡士達醬以及一層戚風蛋糕，塔皮吃起來是酥酥的感覺，不會軟軟的，最重要的是這個塔竟然重達1.6公斤，份量十分足阿！

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根據網友PO出的照片可以看到，儘管草莓都是對半切過的，但數量看起來相當的多，從塔的橫切面來看，中間的卡士達醬跟戚風蛋糕一點也不馬虎，而大家最關心的價格則是十分的接地氣，一個那麼大的塔竟然不用500元就買的到，CP值可說是相當的高。

▼草莓塔的料非常紮實。（圖／翻攝自Facebook／「Costco好市多 商品經驗老實說」）

許多網友看到照片後，紛紛激動留言表示「感覺很厲害」、「划算欸，小的千層就299了」、「好想吃喔~可是太大怕吃不快，草莓就發霉了」、「好邪惡喔~」，也有已經嘗試過的網友給出建議「奶油和草莓不是很甜，可是底部的塔皮和蛋糕超甜，所以搭配吃起來是好吃的！還會回購，昨天剛搬一個回家～好氣派」、「這個不太好吃~」、「好吃是好吃，不過底下派皮容易碎！」