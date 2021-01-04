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女老師補課「上摩鐵私密教學」！學生母親氣炸開門…見畫面崩潰

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女教師與學生家長上摩鐵補課。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

吉林省長春市一名女教師在校外收費補課，沒想到竟然補到與學生的父親共赴摩鐵，被抓到時2人全身赤裸，氣得學生的母親提出告訴。

綜合陸媒報導，長春29女中的19歲女學生發現，班上的王姓女老師與父親走得很近，關係有些曖昧，向媽媽告知了這件事情。女學生的母親聽完，沒有多想，只是以為「孩子胡亂猜測」。

沒想到，過了一陣子，丈夫連家都不回，女學生的母親經過調查，才發現王姓女老師與丈夫展開同居生活，氣炸開始蒐證，準備控告破壞家庭的王姓女老師。

女學生的母親掌握證據，2020年4月找了警察，一起到賓館逮人，破門時2人身上都沒有穿衣服，當場找到丈夫出軌的證據。

▼女教師上摩鐵補課，被抓到時全身赤裸。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼女教師上摩鐵補課。（圖／翻攝《網易新聞》）

女學生的母親將所有事證蒐集起來，全部寄給長春市教育局。對此，長春市教育局判定，王姓女教師在校外收費補課，已經違規，沒想到還在補課期間，與學生家長上賓館，因此給予記過處分，保留教師職位，年度考核則不合格。

對此，有許多大陸網友認為，教師與學生的互動密切，一言一行都會影響學生，存在道德瑕疵的教師不應該繼續留在校內任教。不過，處分已經出爐，剩下的則由女學生的母親提出訴訟，詳情仍待進一步判決。

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