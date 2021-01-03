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國防院示警：共軍對台認知作戰為「無硝煙戰爭」

▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲國防院示警，共軍對台認知作戰為「無硝煙戰爭」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

國防安全研究院去年年底發布「2020中共政軍發展評估報告」。該報告指出，認知作戰可視為「灰色地帶衝突」，難以區別平時與戰時，並消耗民主社會資源，國安單位應注意共軍戰略支援部隊相對來說是隱蔽性較高的軍種，進行沒有硝煙的戰爭。

國防院表示，2020年由於中共未能及時通報與管控新冠肺炎，造成全球疫情延燒，讓中共在對外形象面臨嚴峻衝擊，並連帶改變其認知作戰之運作方式，中共由其外交官、官方發言人帶頭，輔以官方資助之網路水軍，運用西方社會慣用之推特，以及中國大陸企業「抖音」對外輸出版 TikTok 等社群媒體，展開強力放送假訊息的大外宣。

國放院指出，從新冠肺炎疫情爆發以來，中共一面釋放衛生紙原料將因用以製造口罩而缺貨的不實訊息，造成搶購亂象，再藉此對中國大陸境內宣導美國陷入紊亂，相對地中國大陸疫情已舒緩進入復工，並對多國輸出防疫物資，儼然已成為救世主，但隨後各國紛紛澄清防疫裝備物資是出錢向中國購買，並非如中國官方宣稱是無償捐贈。

▲▼12月5日，共機運8擾台。（圖／國防部提供）

▲國防部證實，中共2020年已派遣380餘架次軍機進入我西南空域，圖為運8。（示意圖／國防部提供）

國防院提到，中共此後對外轉為戰狼式認知作戰，在官方發言人、大外宣各式融媒體管道、外圍五毛黨與粉專都藉由 Youtube、TikTok 等短影音，以及中國大陸境內禁用之臉書與推特，大張旗鼓對外發動網路出征，凡是友台或者讚揚美國總統川普反制中共者，均為征剿的對象，意圖製造恫嚇的心理效應；而中共對台認知作戰以網路社群媒體假訊息，搭配中共對我以軍機艦擾台的實體空間武力恫嚇，意圖製造認知迷惑混淆。

國防院提及，中共在台灣2020年總統大選期間的認知作戰未能奏效，選後積極採用軍機擾台搭配網路假訊息、駭入總統府網站竊取竄改文件後再以網路散布之混合戰方式，持續對台施行認知作戰作為。

國防院認為，認知作戰可視為「灰色地帶衝突」，難以區別平時與戰時，具有可否認性而難以溯源追究，民主國家應積極投入資源設置事實查核澄清機制，避免敵意國家或團體運用民主多元分裂性質製造混亂，進一步消耗民主社會資源。

國防院提醒，對我國安單位而言，近期必須注意共軍戰略支援部隊相對來說是隱蔽性較高的軍種，進行沒有硝煙的戰爭，未來在灰色地帶衝突中，共軍戰略支援部隊將扮演重要角色，其網絡系統部效法俄羅斯對波羅地海國家遂行之資訊作戰模式，進一步運用體系融合與軍民融合，網路作戰自身單位與外圍團隊，結合心戰311基地，推展運用網路戰搭配認知戰的混合戰。

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