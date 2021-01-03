孫大千曝萊豬叩關「業者5選擇」：燒臘店讓民進黨的臉又紅又腫

▲萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（資料照／記者陳豐德攝）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬甫叩關，新北板橋一家燒臘店宣告豬肉類便當調漲10元，引發抨擊。對此，國民黨前立委孫大千3日諷刺，燒臘業者把民進黨的臉打得又紅又腫，並指出餐飲小吃店、豬肉食品加工業者未來只剩下5種選擇。

板橋燒臘店業者日前宣告豬肉類便當調漲10元，因店內先前採用加拿大豬肉，現改採用國產台灣豬肉，為反映成本自1月1日起部分品項調漲，另豬肉加工品則暫停供應。

針對燒臘業者宣布調漲，孫大千說，燒臘業者把民進黨的臉打得又紅又腫，這次的漲價風波反映，民進黨從來不敢說出來的現實世界，那就是許多餐飲小吃店和豬肉類加工業者基於成本考量，長久以來就是使用進口豬肉。然而，從元旦起，具有價格優勢的萊豬當然會是選項之一。

孫大千指出五種業者未來選擇，改用台灣豬方面，就如同這家燒臘店或維持原價、自負虧損；使用進口豬的話，保持價格優勢但是誠實揭露，抑或維持原價，但是虛偽謊報；最終則是停止販售豬肉相關產品。其中，最可憐的是台灣人民，將來在食用豬肉食品時，永遠都要擔心受怕，會不會不小心吃到萊豬？

針對萊豬進口，民進黨立委王定宇則評論，2021一開始，就看到國民黨人士馬英九等藍營權貴不斷地拿「美豬」議題說嘴，只好「被動」說一些史料，證明一句俗語「馬不知臉長」。

王定宇諷刺，國民黨一竿人等，常說「不反美豬，只反萊豬」，可見不管豬牛，重點在「萊克多巴胺」，奇怪的是這些人怎麼都忘了八年前的萊牛是他們開放的，難道「萊牛」的萊和「萊豬」的萊不一樣嗎？

王定宇臆測，這群藍營權貴也一定會說，「牛豬不一樣」，台灣人吃豬肉比吃牛肉多，猛一看好像有點道理，其實是「雙重錯誤」，台灣人愛吃的豬肉，台灣國產豬佔了九成（99萬噸需求中的90萬噸）。

他表示，美豬、美牛應該就進口的肉品來比較，美牛佔台灣牛肉市場48%，美牛每年進口近7萬噸，人均食用3公斤；美豬（有萊無萊價格差不多）佔台灣豬肉市場1%，每年進口約1萬噸，人均食用600克。（其餘8%是「價位最低」的加拿大或西班牙進口豬肉）；美牛飼養約72%使用萊克多巴胺，美豬飼養大約10至20%用萊劑；超過9成以上的肉品進口商宣布不進口萊豬。