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「噴精」校友再爆黑幕！實習遇性騷擾...求助遭冷回：又沒被性侵

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲原PO遇到職場性騷擾。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市一名女大學生日前在校內圖書館休息，睡醒後才發現整件外套被一名男同學噴滿精液，然而最起初向校方投訴時，居然只得到「同學不懂事惡作劇」的回應，讓她氣得報警。另一名女網友得知後也發文指控，「我覺得不意外」，因為身為校友的她，曾在實習期間遇上職場性騷擾，怎料告訴校方後，卻得到「你又沒被性侵」的荒唐回覆，行政人員還互踢皮球，讓她至今仍活在恐懼當中。

這名女網友在Dcard上發文表示，她日前看到「女大學生在圖書館遭到噴精」的新聞後超震驚，非常好奇怎麼會有學校認為「噴精」只是同學間的惡作劇，怎料她才一查詢，居然發現那就是她的母校。原PO得知後冷冷說道，「我覺得不意外」，但是，該起事件卻勾起她當年形同惡夢的記憶。

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▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲輔導員傳訊息約原PO吃飯。（示意圖／取自Pixabay）

原PO回憶起當年，她接受學校安排至某單位實習，然而期間卻遇到「職場性騷擾」，輔導員除了不斷開黃腔，講話時還會一直盯著她的胸部看，更扯的是，實習最後一天，對方還傳訊息寫道「開學前找一天吃飯，我給你98分」，讓她超傻眼，開學後立刻向學校老師說明整件事的來龍去脈，希望可以換輔導員。

豈料老師聽聞後，竟敷衍的回應「你又沒有被性侵，我是要怎麼換輔導員？」原PO聽到後更火大，如果被性侵就來不及了，即便後來求助於校內輔導室、實習單位的高層人員，也只得到「不關我們的事情」的回應，最後事件不了了之。

最讓原PO無奈的是，「很討厭XX（校名）的行政人員互踢皮球，不把學生被性騷擾當回事！」由於她一直都沒有得到適當的援助，所以至今甚至還會夢到自己被性騷擾，「我一直活在恐懼當中，還沒走出來。」

本文經原PO授權引用

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