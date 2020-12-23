士官跳傘「主傘打不開」4秒高速墜落　 1250英尺空中急拉副傘

▲屏東潮州傘訓基地23日發生跳傘驚魂。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍航空特戰指揮部一名劉姓士官23日上午在屏東潮州傘訓基地進行跳傘訓練，不料10點20分從機上一躍而下後，發現主傘無法張開，情況相當危急，所幸他4秒內緊急拉開副傘，才從1250英尺空中順利著陸。據悉，這是劉員第5次跳傘，由於應變得宜，今天正式成為合格傘兵。

航特部發言人王俊傑表示，今天一共有52名學員接受跳傘訓練，劉姓學員排在第11位，但跳下後主傘未張開，所幸劉員4秒內立即作出反應，最終安全著陸。後來經檢查，疑似是右側前胸快速解脫器異常，所以當下先取消後續跳傘。

▲陸軍航特部發言人王俊傑少將。（圖／東森新聞）

王俊傑指出，跳傘訓練發生狀況的機率約萬分之一，事前也都會檢查裝備，至於原先檢查沒問題，為何這次突然出狀況，後續還要進一步釐清。不過，劉員及時作出處置、應變得宜，也在今天正式成為合格傘兵。

王俊傑說，傘兵訓練分為「地面訓練」、「空中訓練」兩階段，第一階段訓練過關後才會進行空跳，待5次跳傘成功後，即可宣告成為合格傘兵。他強調，兩階段訓練內容紮實，尤其是遇到突發狀況如何應變、處置都是核心課程，未來將持續嚴謹落實。