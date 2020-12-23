　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

士官跳傘「主傘打不開」4秒高速墜落　 1250英尺空中急拉副傘

▲▼士官跳傘「主傘打不開」4秒高速墜落　 1250英尺空中急拉副傘。（圖／東森新聞）

▲屏東潮州傘訓基地23日發生跳傘驚魂。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍航空特戰指揮部一名劉姓士官23日上午在屏東潮州傘訓基地進行跳傘訓練，不料10點20分從機上一躍而下後，發現主傘無法張開，情況相當危急，所幸他4秒內緊急拉開副傘，才從1250英尺空中順利著陸。據悉，這是劉員第5次跳傘，由於應變得宜，今天正式成為合格傘兵。

航特部發言人王俊傑表示，今天一共有52名學員接受跳傘訓練，劉姓學員排在第11位，但跳下後主傘未張開，所幸劉員4秒內立即作出反應，最終安全著陸。後來經檢查，疑似是右側前胸快速解脫器異常，所以當下先取消後續跳傘。

▲▼士官跳傘「主傘打不開」4秒高速墜落　 1250英尺空中急拉副傘。（圖／東森新聞）

▲陸軍航特部發言人王俊傑少將。（圖／東森新聞）

王俊傑指出，跳傘訓練發生狀況的機率約萬分之一，事前也都會檢查裝備，至於原先檢查沒問題，為何這次突然出狀況，後續還要進一步釐清。不過，劉員及時作出處置、應變得宜，也在今天正式成為合格傘兵。

王俊傑說，傘兵訓練分為「地面訓練」、「空中訓練」兩階段，第一階段訓練過關後才會進行空跳，待5次跳傘成功後，即可宣告成為合格傘兵。他強調，兩階段訓練內容紮實，尤其是遇到突發狀況如何應變、處置都是核心課程，未來將持續嚴謹落實。

▲▼士官跳傘「主傘打不開」4秒高速墜落　 1250英尺空中急拉副傘。（圖／東森新聞）

ET快訊
快訊／男騎士突摔車！自撞分隔島　頭重創身亡
老公丟衣服「忘了口袋有東西」　妻洗衣一開蓋崩潰怒吼
實測5類口罩「這款最母湯」　狂吸病毒入體內
「戴口罩能變好看」！研究證實：長越醜越加分　殘酷原因曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

特別的耶誕體驗　桃園捷運工程局邀11社福團體暢遊軌道願景館

7旬老翁跌倒腦傷不自知　半癱才知腦出血

士官跳傘「主傘打不開」4秒高速墜落　 1250英尺空中急拉副傘

加強耶誕跨年活動的防疫工作　市府五大原則全力因應嚴陣以待

華光故事成「心靈雞湯」　青創家感謝激勵：包場1天來吃牛排

挺台豬！　信功春大直商場直營門市25日開幕　送500顆肉包

投入偏鄉公共運輸服務　一粒麥子基金會在滿州率先響應

2020空品維護及低碳績優單位表揚 　黃偉哲：感謝大家努力改善空品

在地整合幸福復能　臺大雲林分院「橘色通關」縮短出院回家的路

彰化1蛋中雞場感染禽流感　2.8萬隻雞遭撲殺+全場消毒

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

特別的耶誕體驗　桃園捷運工程局邀11社福團體暢遊軌道願景館

7旬老翁跌倒腦傷不自知　半癱才知腦出血

士官跳傘「主傘打不開」4秒高速墜落　 1250英尺空中急拉副傘

加強耶誕跨年活動的防疫工作　市府五大原則全力因應嚴陣以待

華光故事成「心靈雞湯」　青創家感謝激勵：包場1天來吃牛排

挺台豬！　信功春大直商場直營門市25日開幕　送500顆肉包

投入偏鄉公共運輸服務　一粒麥子基金會在滿州率先響應

2020空品維護及低碳績優單位表揚 　黃偉哲：感謝大家努力改善空品

在地整合幸福復能　臺大雲林分院「橘色通關」縮短出院回家的路

彰化1蛋中雞場感染禽流感　2.8萬隻雞遭撲殺+全場消毒

食安公投擋萊豬！　江啟臣率藍委守夜：下週遍地開花

快訊／新北男騎士疑天雨視線差突摔車！自撞分隔島　頭重創身亡

大專足聯／文化整批換新血　翹早8課被操從陽明山計時跑擎天岡

南韓遺憾中俄軍機飛入「防空識別區」　趙立堅冷回：那不是領空

美籍台女詭失蹤！夫沒報案　警：車進太魯閣前「最後訊號」已消失

特別的耶誕體驗　桃園捷運工程局邀11社福團體暢遊軌道願景館

7旬老翁跌倒腦傷不自知　半癱才知腦出血

2020王道永續指標線上發表會　不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍

瘦太快別高興過早！1週減超過1公斤…醫警告「恐釀4風險」

金智媛小露美腿合體池昌旭！　超般配「暗色情侶裝」偷撒糖

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

Lexus撞斷電桿翻車　駕駛秒落跑

士官跳傘「主傘打不開」　4秒高速墜落

不僅公務員　私人企業員工將公司信封帶回家使用小心觸法

新北萬里蟹冬季螃蟹料理超暖心

即／高雄市政府宣布：續辦2021跨年活動

台中死亡火燒車男成焦屍　家屬哭癱

新住民彩繪燈籠　狗醫生扮聖誕老人送暖

內埔警分局交通組「扛霸子」呂明龍　調陞赤山所長

雲林跨年卡司最強大在這裡　打造「音樂小鎮」邀民眾「High翻西螺」

「女版王力宏」　彰化警燦笑迷倒地方媽媽

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

五星公廁票選　台中市完勝5都獲第一

更多熱門

相關新聞

國軍伙食禁萊豬？　國防部：使用國產豬

國軍伙食禁萊豬？　國防部：使用國產豬

明年1月台灣將開放進口含萊克多巴胺的美豬，對於國軍16萬大軍伙食是否禁用萊豬？國防部發言人史順文22日表示，國軍所有豬肉供應以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品，並依衛生福利部標示要求，合格才能上架。

105榴彈砲射擊驚見煙圈　網友：這張厲害了

105榴彈砲射擊驚見煙圈　網友：這張厲害了

不是人人都適合從軍好嗎？

不是人人都適合從軍好嗎？

陸軍士官「開BMW拒酒測」罰18萬

陸軍士官「開BMW拒酒測」罰18萬

回顧中華民國海軍官校傳統聖誕夜

回顧中華民國海軍官校傳統聖誕夜

關鍵字：

跳傘傘訓陸軍航特部傘兵國軍

讀者迴響

熱門新聞

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

案771密切接觸27人「部分有症狀」！二採下午出爐

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

紐西蘭籍機師3天足跡曝光

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

雞排妹PO下半身脫光照：18歲時做壞了！

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

獨／紐機師與廣達女搭捷運　來回北車象山

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

他逛好市多10天後有症狀！醫：若被確診，機師對不起全台灣

13歲國中妹一見鍾情27歲老師！苦戀7年結婚了

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

廣達妹火辣照瘋傳　超正本尊是她

更多

最夯影音

更多
環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面