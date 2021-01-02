大叔揮刀自宮！生殖器直接「丟馬桶沖掉」...血染廁所嚇瘋室友

▲一名美國男子在家中割下自己的生殖器，直到室友發現後才被送醫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

美國紐約一名中年男子不知為何竟將自己的生殖器割下後丟入馬桶內，直到室友發現後，才連忙報警，並將其移送至醫院急救。不僅如此，他還割傷自己的右臂，當場嚇壞室友。經院方檢查後，除了生殖器以外，男子的其中一邊睪丸也遭到切除。

根據《紐約郵報》報導，紐約一名50歲的男子2020年12月30日在家時，竟突然「自宮」，在公寓廁所內突然割下自己的生殖器，並丟到馬桶內。根據警方表示，這名男子當天上午11時左右被室友發現滿身是血，嚇得對方連忙報警尋求幫助。待警方趕往現場後，這名男子便主動向警方表示，自己已經把生殖器割下，並且丟到公寓2樓的馬桶裡。

警方上樓後，果真在2樓的廁所發現大量的血跡。此外，男子的右手臂上也有一道割痕。男子隨後被送往醫院接受治療，然而醫師卻發現，他其中一邊的睪丸也一同被割下。

據了解，這名男子患有躁鬱症與精神分裂症，但已經自行停藥數個月，而被他割下丟入馬桶的生殖器至今仍未找回。

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