變種病毒疑10月現蹤美國！專家翻200萬份檢測報告...見驚人相似

▲專家在美國過去的200萬份檢測報告中，發現極為類似B.1.1.7的變種病毒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

新冠病毒的變種病毒株「B.1.1.7」傳染力驚人，導致英國疫情再度失控，甚至蔓延至全球。然而根據《衛報》報導，有研究人員發現，這個在英國被發現的變種病毒疑似早在2020年10月就已經在美國出現，甚至不能排除該變種病毒根本就是起源於美國的可能性。

根據《衛報》、《紐約郵報》報導，美國加州、科羅拉多州以及佛州都已經發現感染變種新冠病毒的案例，而這也促使加州的DNA檢測公司Helix調出美國國內過去的200萬份核酸檢測結果，進行回溯調查，沒想到卻發現自2020年10月以來，有部分樣本出現與變異病毒株極為相似的基因組合。目前該公司仍在調查這些在樣本內發現的變異種是否就是B.1.1.7。

▲英國變種病毒已入侵美國。（圖／路透）



美國斯克里普斯研究所（The Scripps Research Institute）中心主任托波爾（Eric Topol）直言，美國出現「B.1.1.7病毒株」的病例一點也不奇怪，因為變種病毒很有可能已經在當地存在一段時間，只是現在才開始爆發而已。自從英國2020年12月14日正式宣布，該國出現這個感染力極強的變種病毒後，已經有17個國家發布與英國的旅行禁令。

Helix目前已經和美國疾病管制與預防中心合作，以確定變種病毒在該國的分布與存在時間。Helix的研究副主任華盛頓（Nicole Washington）表示，「如果在大量的檢測結果中發現B.1.1.7變種病毒，那麼我們就能知道它是何時被引入美國，或是是否已經發生變異。」

她說，如果大部分的樣本都出現變種病毒，那代表變種病毒其實早就出現在美國一段時間了，但如果只有少數樣本出現，那代表很有可能是最近才移入。另外，科學家也提出，雖然機率不高，但如果美國真的早在10月就已經出現變種病毒，那便無法排除B.1.1.7是起源於美國而非英國的可能性。

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