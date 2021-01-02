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美前線醫護「拒打疫苗」原因曝！重災區護士：不接種也能活到最後

▲▼新冠肺炎,疫苗,美國,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲全美境內確診人數最高的前3州，分別是加州、德州、佛州。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國新冠疫情嚴峻，政府把第一線醫護人員列為優先接種疫苗對象，但如今各地醫療機構卻陸續出現醫療衛生者不願施打的狀況，就連名列全美前10大確診人數高的加州、德州、俄亥俄州等地人員也是如此。依據近期一項民調，高達29%醫護人員對疫苗接種感到猶豫不決，其中政治力影響疫苗為原因之一。

紐約郵報報導，紐約市超過半數以上急救人員對新冠疫苗抱持懷疑態度，俄亥俄州長狄懷恩（Mike DeWine）本周也證實，州內多達60%的養老院工作者選擇不施打疫苗，外傳加州、德州的醫護人員不接種疫苗的比例也相當高。

▲美國,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲在德州，休士頓紀念醫療中心約莫一半的護士因政治因素不打疫苗。（圖／路透）

在加州，河濱郡（Riverside County）估有5成前線工作者選擇不施打疫苗，聖伊莉莎白社區醫院半數以上的工作人員沒有接種；在德州，休士頓紀念醫療中心約莫一半的護士因政治因素不打疫苗。依據近期一項民調，高達29%醫護人員對疫苗接種感到猶豫不決，且政治力影響疫苗正是原因之一。

▲▼ 美國,新冠肺炎,口罩,芝加哥歐海爾國際機場。（圖／路透）

▲哈佛大學流行病專家李畢希奇（Marc Lipsitch）坦言，不僅是醫護人員，一般民眾拒絕接種疫苗的比例也很高。（圖／路透）

根據加州一名懷孕護士的說法，大多同事們均認定不需接種疫苗也能挺過疫情大流行。另名31歲護士則稱，「我覺得人們會覺得，『即便不施打疫苗，我也能活到最後』。」哈佛大學流行病專家李畢希奇（Marc Lipsitch）坦言，不僅是醫護人員，一般民眾拒絕接種疫苗的比例也很高，這是一大問題。

依據紐約霍普金斯大學疫情統計，全美迄今已有2012萬8694人感染新冠肺炎，其中34萬7788人染疫病逝。數據顯示，全美境內確診人數最高的前10州，分別是加州、德州、佛州、紐約州、伊利諾伊州、俄亥俄州、喬治亞州、賓州、田納西州、北卡羅萊納州。

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