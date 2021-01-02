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中國公務船2020航行釣島海域333天！日擬增8巡邏船加強戒備

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國公務船2020年在釣魚台海域附近航行超過333天。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

中國大陸公務船2020年屢次在釣魚台列嶼附近海域航行，總計高達333次，創下歷史新高。不僅如此，中國公務船進入日本聲稱的「領海」內的單次停留時間，也在2020年10月11日至13日期間創下新紀錄，時長57小時39分。日本海上保安廳表示，自2021年起至2023年期間，將會持續投入大型巡邏船以加強整體戒備。

根據《日本放送協會》報導，中國公務船2020年有高達333天曾經在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周遭海域航行，相較2019年的282天多出了許多。

中國公務船2020年進入中日雙方皆聲稱擁有主權的「領海」內共計24次、加總船隻數78艘。另外，陸方公務船甚至在同年10月11日至13日期間，連續停留於「領海」內57小時39分，創下最長紀錄。

日本海上保安廳長官奧島高弘先前曾經表示，中國公務船最近持續大型化與武裝化，相關情勢依舊難以預料，十分嚴峻，日本將做好萬全準備，加強「領海」戒備。

對此，海上保安廳表示，考量到釣魚台列嶼周遭的警戒狀態，到2023年為止將會增設8艘大型巡邏船，強化海域警戒。

►釣島海域遭日艦衝撞！日竟稱：台漁船「領海內」違法作業
►創最長紀錄！陸海警船停留「釣魚台海域」超過2天
►主張釣島主權！中國要求「日漁船」禁入相關海域　遭日政府秒拒絕

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