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新北女「綁5子投海」亡！夫到場鞭屍…狂賞巴掌：幹嘛帶小孩去死

▲溺水,溺死。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲資深退休刑警高仁和回憶過去一起母親帶著5個孩子墜海的案件。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

小孩無法選擇父母，因此家長的任何抉擇通常會影響到孩子們的一生。資深退休刑警高仁和分享經手案件，表示新北市一名母親帶著5個孩子輕生，沒想到找到遺體當下，丈夫竟跑過來鞭屍，邊打巴掌邊罵「妳要去死帶我小孩去死幹嘛」，讓現場的員警全傻眼愣住。

高仁和在節目《新聞挖挖哇》中透露，他民國79、80年在中山分局任職，轄區內有一對夫妻在7年內生了5個孩子，最大的7歲，最小1歲，由於家中只有丈夫在宮廟前擺攤算命，因此生活並不富裕。

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高仁和說，他某次查戶口探視，發現該夫妻的屋內沒有冰箱、桌子，甚至床鋪都是用泡麵紙箱組成，5個孩子都直接睡在地上，讓他又驚訝又心疼。沒想到某日他看新聞發現一名婦女帶著5個孩子墜海輕生，立刻想起這對夫妻。

▲▼資深退休刑警高仁和的轄區裡有一對夫妻7年生了5個孩子。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

▲高仁和表示，之後看到孩子相關的案件都會想起這對夫妻。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

「你家出大事了！」高仁和通知死者丈夫，表示到殯儀館時看到該名母親用繩子將自己和5個孩子綁在一起，其中幾個孩子臉都被礁石撞爛，慘不忍睹。

豈料，死者丈夫到場後不是難過痛哭，而是痛打已身亡的妻子好幾下巴掌，大罵「妳要去死帶我小孩去死幹嘛」，接著拿起桃木劍唸咒說「不要拉我，他們是在睡覺而已，我等一下作法完，他們就通通爬起來了」。

高仁和表示，事後查證才發現這對夫妻都有就醫記錄，兩人都患有嚴重的精神疾病，因此之後看到與孩子相關的案件都會忍不住回想並感嘆「孩子都是無辜的」。

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