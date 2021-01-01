彰化無萊豬小吃懶人包！肉圓爌肉飯噴香...美食名單大曝光

▲彰化小吃業者自主管理強調絕無萊豬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

元旦起中央開放萊豬肉進口，嚴重衝擊到彰化的養豬戶及爌肉飯等小吃，為鼓勵業者發動肉品自主管理，彰化縣政府推動食品業者「無萊豬自主管理標章」，目前已有47家知名爌肉飯、肉圓、肉包、碗粿、鹹麻糬業者加入，連同首波推動的月子餐，已有66家業者加入無萊豬肉品自主管理行列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣長王惠美邀請民眾到彰化吃健康豬肉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛生局表示，已取得無萊豬自主管理標章的業者包括「爌肉飯」20家；「肉圓」19家、以及阿振肉包、老龍師肉包店、肉包明、大元蔴糬、杉行碗粿、頂好快餐排骨大王、赤牛麵等特色小吃，其他連同首波推動的月子餐，已有66家業者加入無萊豬肉品自主管理行列，且持續增加中，由業者向民眾掛保證豬肉品質安全，讓來彰化享用特色美食的民眾，可以安心食用小吃。

▲彰化爌肉飯聞名全國。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛生局表示，目前食品供應鏈建置完善防護措施，動員稽查員及食品志工，完成豬肉進口商源頭管理查核100%、執行豬肉原料來源稽查及標示掃街輔導9,226家次、志工輔導5,363家次，總稽查輔導累計家數已破萬，且持續稽查輔導中。

衛生局提醒食品業者自今日起，市售含豬肉及豬可食部位原料的食品，均需如實標示「豬肉原料原產地」(以屠宰地認定)並保存肉品來源憑證，以保障消費者知的權利與選擇的自由，衛生局將全面展開稽查，如查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法規定，分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，業者切勿以身試法。

▲彰化無萊豬小吃業者自主管理。（圖／記者唐詠絮翻攝）

爌肉飯及肉圓已取得無萊豬自主管理標章的業者：

爌肉飯：民生路爌肉飯、魚市場爌肉飯、天公壇爌肉飯、阿泉爌肉飯、合益爌肉飯、阿永爌肉飯、榕樹下爌肉飯、永成炕(爌)肉飯、東興旅遊爌肉飯、福記爌肉飯、阿讚爌肉飯、阿佑腳庫飯、大發爌肉飯、老Ｋ爌肉飯、正群豬腳爌肉飯、阿時爌肉飯、阿輝爌肉飯、彰化魚市爌肉飯、木樹爌肉飯、阿宏爌肉飯等。

肉圓：有西門彰化肉圓、阿章肉圓、順利肉圓、肉圓川食品商行、小西莊彰化肉圓、北斗肉圓賓、肉圓楊碗粿、北勢頭肉圓、北斗肉圓瑞、阿三肉圓、阿璋肉圓、北斗肉圓儀、北門肉圓、北門口肉圓站前店、北斗肉圓生、寶斗肉圓、楊州肉圓芋丸、北門口肉圓、彰化肉圓等。

►狂風起、燒冥紙浮現人臉！含冤骷髏頭揭發恐怖情殺，女童目睹過程...

►青春露超狂降 記住5＋3用法、一滴都不浪費