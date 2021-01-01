　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化無萊豬小吃懶人包！肉圓爌肉飯噴香...美食名單大曝光

▲彰化無萊豬小吃業者自主管理。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化小吃業者自主管理強調絕無萊豬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

元旦起中央開放萊豬肉進口，嚴重衝擊到彰化的養豬戶及爌肉飯等小吃，為鼓勵業者發動肉品自主管理，彰化縣政府推動食品業者「無萊豬自主管理標章」，目前已有47家知名爌肉飯、肉圓、肉包、碗粿、鹹麻糬業者加入，連同首波推動的月子餐，已有66家業者加入無萊豬肉品自主管理行列。

▲彰化無萊豬小吃業者自主管理。（圖／記者唐詠絮翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣長王惠美邀請民眾到彰化吃健康豬肉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛生局表示，已取得無萊豬自主管理標章的業者包括「爌肉飯」20家；「肉圓」19家、以及阿振肉包、老龍師肉包店、肉包明、大元蔴糬、杉行碗粿、頂好快餐排骨大王、赤牛麵等特色小吃，其他連同首波推動的月子餐，已有66家業者加入無萊豬肉品自主管理行列，且持續增加中，由業者向民眾掛保證豬肉品質安全，讓來彰化享用特色美食的民眾，可以安心食用小吃。

▲彰化無萊豬小吃業者自主管理。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化爌肉飯聞名全國。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛生局表示，目前食品供應鏈建置完善防護措施，動員稽查員及食品志工，完成豬肉進口商源頭管理查核100%、執行豬肉原料來源稽查及標示掃街輔導9,226家次、志工輔導5,363家次，總稽查輔導累計家數已破萬，且持續稽查輔導中。

▲彰化無萊豬小吃業者自主管理。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛生局提醒食品業者自今日起，市售含豬肉及豬可食部位原料的食品，均需如實標示「豬肉原料原產地」(以屠宰地認定)並保存肉品來源憑證，以保障消費者知的權利與選擇的自由，衛生局將全面展開稽查，如查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法規定，分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，業者切勿以身試法。

▲彰化無萊豬小吃業者自主管理。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化無萊豬小吃業者自主管理。（圖／記者唐詠絮翻攝）

爌肉飯及肉圓已取得無萊豬自主管理標章的業者：

爌肉飯：民生路爌肉飯、魚市場爌肉飯、天公壇爌肉飯、阿泉爌肉飯、合益爌肉飯、阿永爌肉飯、榕樹下爌肉飯、永成炕(爌)肉飯、東興旅遊爌肉飯、福記爌肉飯、阿讚爌肉飯、阿佑腳庫飯、大發爌肉飯、老Ｋ爌肉飯、正群豬腳爌肉飯、阿時爌肉飯、阿輝爌肉飯、彰化魚市爌肉飯、木樹爌肉飯、阿宏爌肉飯等。

肉圓：有西門彰化肉圓、阿章肉圓、順利肉圓、肉圓川食品商行、小西莊彰化肉圓、北斗肉圓賓、肉圓楊碗粿、北勢頭肉圓、北斗肉圓瑞、阿三肉圓、阿璋肉圓、北斗肉圓儀、北門肉圓、北門口肉圓站前店、北斗肉圓生、寶斗肉圓、楊州肉圓芋丸、北門口肉圓、彰化肉圓等。

狂風起、燒冥紙浮現人臉！含冤骷髏頭揭發恐怖情殺，女童目睹過程...

青春露超狂降　記住5＋3用法、一滴都不浪費

ET快訊
快訊／五月天演唱會「2自主健康管理者」再闖！桃市府抓到人了
五月天唱一半「台上突現黑衣男」　竟是周杰倫...全場暴動
男大生追日出「元旦變忌日」！騎車逆撞慘死　車廂找到註冊單
元旦驚見「半裸男」現身合歡山　身分曝竟是男團成員

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「英變種病毒2例侵台」防疫指標要調整？　羅一鈞：無難救治情形

2021年「4生肖」運勢大翻身！財運事業從1月開始順到底

彰化無萊豬小吃懶人包！肉圓爌肉飯噴香...美食名單大曝光

桃園迎64位元旦寶寶！男28女36　醫院跨年媽媽笑淚：新年最大禮物

三寶飯用「國產豬肉漲5元」　網點破一關鍵：可是豬肉沒漲

台漁船「海上奴役」遭美列暫扣令！漁業署：已開罰仲介百萬

老爸FB突喊美女！她傻眼急叩「留言秒被刪光」　真相笑噴網

抽屜找到「三倍券價值全歸0」　她哭：浪費錢了！網曝2管道有解

換國5北上塞了「車速不到40公里」　明天雙向有15條地雷路段

又有冷氣團！下波急凍時間點出爐　寒流明減弱「逐日暖回20°C↑」

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

「英變種病毒2例侵台」防疫指標要調整？　羅一鈞：無難救治情形

2021年「4生肖」運勢大翻身！財運事業從1月開始順到底

彰化無萊豬小吃懶人包！肉圓爌肉飯噴香...美食名單大曝光

桃園迎64位元旦寶寶！男28女36　醫院跨年媽媽笑淚：新年最大禮物

三寶飯用「國產豬肉漲5元」　網點破一關鍵：可是豬肉沒漲

台漁船「海上奴役」遭美列暫扣令！漁業署：已開罰仲介百萬

老爸FB突喊美女！她傻眼急叩「留言秒被刪光」　真相笑噴網

抽屜找到「三倍券價值全歸0」　她哭：浪費錢了！網曝2管道有解

換國5北上塞了「車速不到40公里」　明天雙向有15條地雷路段

又有冷氣團！下波急凍時間點出爐　寒流明減弱「逐日暖回20°C↑」

日綜「獨自旅行」心理測驗網瘋傳！一問題預測你的「老年生活」

女星拍戲曝「長1顆痘痘罰2000」　超嚴苛3條件公開…網嚇傻眼！

艾薇全身貼滿暖暖包防寒　楊丞琳樂擁三獎化身「國際琳」

快訊／五月天演唱會「2名自主健康管理者」再闖！桃市府抓到人了

「英變種病毒2例侵台」防疫指標要調整？　羅一鈞：無難救治情形

新北農業局表揚志工團隊　致力農漁業服務熱情永不墜

新北農業局推惜食分享餐廳　永和「粮心聚落」隱身都市友善食材

千億媳婦雪中緊抱富豪老公！8年生4胎「長腿+巨兇身材」現況曝

桃園宮廟男猥褻女信徒！完事突「起乩」變童音：哥哥他知道錯了

鄭鎰勳退團隔1天　BTOB隊長徐恩光首發聲：不知怎麼開口，很抱歉

生活熱門新聞

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

年輕媽獨自帶兒買內衣遭拒　對話重現媽媽們全怒

0觀眾奇景「祖宗早就有」　醫讚：超前部署

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

台北台東跨年最成功？網嘆「少1原因尬慘了」

更多熱門

相關新聞

中市領先全國　快篩測肉品抗萊豬

中市領先全國　快篩測肉品抗萊豬

中央政府1日起開放萊克多巴胺美豬進口，台中市長盧秀燕與市府團隊上緊發條，一早就啟動豬肉原產地標示查核工作，並領先各縣市用快篩劑抽測肉品，以了解肉品來源標示問題。盧秀燕表示，市府將加強查察產品來源及標示，並依法處理公布，並強調「三不」也就是「不放水、不妥協、不退縮」。

北市賣場「不含萊專區」元旦上路

北市賣場「不含萊專區」元旦上路

國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界

國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界

政院萊劑殘留全國統一　張麗善：雲林縣的標準就是零

政院萊劑殘留全國統一　張麗善：雲林縣的標準就是零

江啟臣怒批行政院踐踏民意　剝奪地方政府提高食安標準的用心

江啟臣怒批行政院踐踏民意　剝奪地方政府提高食安標準的用心

關鍵字：

萊克多巴胺豬肉彰化

讀者迴響

熱門新聞

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

快訊／玄彬認愛孫藝真！

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面