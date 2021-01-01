台漁船「海上奴役」遭美列暫扣令！漁業署：已開罰仲介百萬

▲綠色和平東南亞辦公室曾向國際媒體發布「海上奴役」調查報告。（圖／綠色和平提供）

記者林育綾／台北報導

外媒昨（31）日報導，美國海關(CBP)以我國屏東籍鮪釣漁船「連億興12號」涉強迫勞動，不當對待船上的外籍漁工，列入暫扣令(WRO)名單。漁業署表示，綠色和平組織於2019年12月9日發布「海上奴役」報告，指稱該船涉拖欠薪資等不當對待，經主動調查後發現，仲介機構有溢扣8名非我國籍船員各100美金，已於2020年9月28日處分該仲介罰鍰100萬元。漁業署今（1）日呼籲，我漁船主務必妥善照顧船上船員生活福利，維持良好夥伴關係，做好承擔應有之企業社會責任，讓漁業產業永續發展。

漁業署說明，該船前經綠色和平於2019年12月9日發布「海上奴役」報告(SEABOUND: THE JOURNEY TO MODERN SLAVERY ON THE HIGH SEAS)，指控中國、臺灣、萬那杜、斐濟等國之13艘漁船涉及強迫勞動（欺騙、不當對待、苛扣工資等），其中連億興12號漁船涉苛扣外籍船員薪水等不當情事，漁業署即依法展開調查。

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查證結果發現，連億興12號漁船主均有依合約給付薪資，無拖欠，合約內之保險金額、休息時間及船員申訴專線均有登載，沒有具體違規事證；惟仲介機構有溢扣8名船員借支各100美金部分，無匯款單據佐證，於2020年9月28日以違反「遠洋漁業條例」第26條，依同條例第42條規定，裁罰仲介機構新臺幣100萬元。

漁業署進一步說明，美國關稅法禁止任何外國涉及強迫勞動之商品進口，倘有合理但未確定資訊顯示該等商品涉及強迫勞動，在最後決定做成前，美國海關及邊境保護局(CBP)得發暫停進口命令(Withhold Release Order,WRO)。據瞭解CBP會個案聯繫漁船船主，告知涉嫌違規事項，並請船方提出未涉及指控事項之證明，前述過程一般不經由船籍國當局。目前剛遭CBP禁止其漁獲物輸入的連億興12號漁船，須證明漁獲並非以強迫勞動的方式所捕撈，否則漁獲將不得銷往美國。

漁業署也表示，臺灣堅定不容許漁船涉及人口販運、剝削船員的立場，除秉持勿枉勿縱，對涉違規案件審慎調查，依具體違規事證依法嚴處外；為強化對我國籍漁船，特別是遠洋漁船上之外籍船員權益保障，正積極研議必要改革措施，透過對法規的盤點修正、落實執法及推廣漁業社會責任等三大面向，推出具體措施，結構性改善作法，維護及保障外籍船員權益，並與經營者、人權團體等各界持續溝通對話與合作，以在符合維護人權的世界潮流中，提升海洋漁業水準，永續我國遠洋漁業發展。

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