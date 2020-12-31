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桃園五月天跨年演唱會　歌迷直呼即使下雪也要進場與天團跨年

▲五月天「好好好想見到你」跨年演唱會31日晚登場，大批五迷配合防疫措施排隊依序進場。（圖／記者沈繼昌攝）

▲五月天「好好好想見到你」跨年演唱會31日晚登場，大批五迷配合防疫措施排隊依序進場。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

五月天「好好好想見到你」跨年演唱會31日晚間登場，大批五迷頂著10度低溫從四面八方湧入桃園國際棒球場，2名遠從台中趕來的五迷說，好不容易搶到票，即使今晚下雪也要進場，能與天團一起跨年，太過癮了！

▲五月天「好好好想見到你」跨年演唱會31日晚登場，大批五迷搭乘機捷進場後，機捷人員忙著清潔消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲五月天「好好好想見到你」跨年演唱會31日晚登場，大批五迷搭乘機捷進場後，機捷人員忙著清潔消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

五月天演唱會今晚9時開唱，大批五迷搭乘各種交通工具趕來桃園國際棒球場朝聖，五月天主唱阿信日前發文，「無論你在世界的哪個角落，前往2021的那一秒，我們會在一起」，就是這句話讓全球五迷為之瘋狂。

▲五月天「好好好想見到你」跨年演唱會31日晚登場，不少沒買到票的五迷在場外即時聽天團演唱當聽眾。（圖／記者沈繼昌攝）

▲五月天「好好好想見到你」跨年演唱會31日晚登場，不少沒買到票的五迷在場外即時聽天團演唱當聽眾。（圖／記者沈繼昌攝）

晚間8時起，就有不少歌迷陸續進場，不少搶不到票的五迷，只能在球場外面對著場內聽聽即時現場音樂過過乾癮，由於疫情嚴峻，主辦單位驗票人員在各入場處嚴格執行防疫措施，包括戴口罩、體溫量測、通過體溫熱顯像儀、出示身分證完成實名制登陸才能進場，儘管各入口處都排起長長人龍，五迷們絲毫不以為杵。

來自新北的3名五迷說，去年也幸運買到票，今年運氣更好，還買到跨年版，儘管天氣寒冷，但真是賺到了；來自台中的五迷也興奮地說，好不容易搶到票，就算今晚下雪也要進場，能與天團一起跨年，太過癮了！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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