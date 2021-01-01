記者郭世賢／基隆報導

2020基隆嗨轟跨年音樂節，12月31日晚間在港邊西三倉庫旁廣場登場，市府以防疫為重，取消民眾入場，改採線上轉播，超過50萬人次線上觀看，市長林右昌率市府團隊與麋先生合唱「再出發」，和觀看直播民眾「線上倒數」，伴隨420秒絢爛煙火秀與船鳴聲，與世界同步祈禱早日擺脫疫情，「再出發」要昂揚挺進2021。

▲420秒絢爛煙火秀與船鳴聲，與世界同步祈禱早日擺脫疫情。（圖／攝影師謝志煌提供）

基隆市府以獨立樂團為號召，首度以「搖滾音樂節」型態舉辦跨年晚會，晚會由告五人率先開唱，還邀宇宙人、麋先生、Vast & Hazy、拍謝少年、I Mean Us、農村武裝青年、Control T等小巨蛋、金曲金音獎級樂團現場接力嗨唱，並特別規劃三組韓國藝人LiveYubin、StorySeller、鄭欽樂隊跨海連線演唱，一起和民眾迎新年。

晚會還特邀國際知名煙火大師黃旭，以基隆海洋、關愛及夢想之城三大主題，設計長達七分鐘璀璨煙火秀，絢麗藍色煙火，象徵基隆海洋意象，在「The Ocean」歌曲陪伴，特殊圖案煙火療癒民眾的心，以「關心」為主題撫慰，帶給線上觀眾及市民一場別緻國際級煙火秀。

▲2021年基隆煙火秀。（圖／攝影師謝志煌提供）

在告別2020年倒數時刻，林右昌除歡迎大家線上參與盛會，也向大家說聲抱歉，因疫情關係提升防疫規格，把今年跨年活動改成「線上直播」，大家團結在一起，告別不平靜、辛苦的2020年，2021年要「再出發」，在現在基礎更加努力。林右昌說，明年是基隆市大幅躍升的一年，十月舉辦2021城市博覽會，基隆是值得大家期待城市，重新認識基隆。

▲基隆線上轉播安心跨年，林右昌與麋先生合唱「再出發」迎2021。（圖／基隆市政府提供）

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