屏東動物四大天王變身文創擦手巾　陪民眾做好防疫好生活

▲屏東縣政府最新推出黑鮪魚、綠蠵龜、紅尾伯勞鳥、梅花鹿化身為可愛萌樣擦毛巾，相當搶手 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府最新推出「屏東動物好朋友」擦手巾，讓黑鮪魚、綠蠵龜、紅尾伯勞鳥、梅花鹿化身為可愛萌樣擦毛巾，十分吸睛；潘孟安縣長表示，期盼屏東動物界四大天王，陪伴民眾大做好防疫生活。

▲▼萌樣擦手巾。

屏東縣政府近年來翻轉公部門美學，不斷創新設計，例如縣政月刊改版為「Amazing Pingtung」、14款特色名片等，都一新外界耳目，吸引不少人想要收藏。

新冠肺炎疫情嚴峻，除了出入公眾場合配戴口罩外，勤洗手也很重要，因此屏東縣政府傳播暨國際事務處最新製作了動物擦手巾，採用100%台灣製作，以全純棉、搭配二重紗加工，是連小嬰兒也能使用的柔軟材質。

最可愛的是，手巾上印製屏東特色動物，以綠蠵龜、紅尾伯勞鳥、梅花鹿、黑鮪魚為主角，搭配多彩的色塊，呈現海洋、森林、草原的繽紛感，並在包裝上製作了禮盒裝及獨立夾鏈包裝兩款，方便送禮及隨身攜帶。

傳播暨國際事務處指出，屏東好山好水，自然生態豐富，選擇這四種動物是最為大眾熟知的屏東印象，透過設計，讓大家可以把「屏東」隨身攜帶，時時刻刻和屏東在一起。

而且不只手巾，還搭配同樣四款動物磁鐵書籤，形成「屏東動物好朋友」文創系列，日前在傳播處臉書曝光後，引起許多民眾熱烈詢問。

傳播處表示，動物擦手巾及磁鐵並未對外販售，只送不賣，將不定期搭配活動送出，想要蒐集的民眾可多留意傳播暨國際事務處臉書活動訊息。

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