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手機抓到出軌證據！妻坦白後「小王名單越來越長」　丈夫失控殺人

▲▼家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲玩手機抓包出軌，妻子坦白後「小王名單越來越長」。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸江蘇無錫市一名30歲李姓男子2019年與22歲林姓女子結婚，不料2020年5月24日他無聊滑林女的手機時，發現妻子在網路搜索過一些奇怪的關鍵字，就直接找妻子詢問「是否有事情隱瞞自己」，結果意外得知妻子竟然有外遇，而且對象還有好幾人，讓他情緒失控，憤而痛下殺手。

根據《揚子晚報》報導，李男與林女2人2013年結識、2016年生下一子、2019年決定結婚，結婚後先後在廣東、浙江、福建和江蘇等多個省份工作討生活，，2020年搬家到無錫市新吳區，夫妻2人感情一直非常穩定，不料2020年5月24日發生變故。

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲妻子坦承不只與一男發生婚外情。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexels）

原來李男無聊在玩林女的手機時，發現妻子在網路搜索過「打火機、錢包、鋼筆、怎麼刻字」等關鍵字，考量後決定找妻子詢問「是否有事情隱瞞自己」。林女在李男承諾「好好坦白，就願意原諒」後，坦承2019年4月曾與某男在廣東發生性關係，而且目前仍有保持聯絡，搜索打火機是想送對方禮物。

林女坦承外遇的男人不只一人，她在丈夫2020年1月到3月回老家期間，通過聊天軟體又認識了一名男子，曾經把對方帶回家並發生過性關係，另外還有與一名網路上聊天認識的男子開過房。李男聽見消息後非常震驚，不過冷靜後仍選擇原諒，但也強調是「最後一次」。

▲▼手機暴露出軌，妻子坦白後名單越來越長…丈夫失控連捅其9刀。（圖／翻攝自揚子晚報）

▲李男暴走把妻子殺害。（圖／翻攝自揚子晚報）

悲劇的是，李男當晚又再次調查妻子手機，發現妻子根本沒有完全坦承，明明幾天前還「又一名陌生男」開房，氣得他找上妻子質問，甚至懷疑孩子生父根本不是自己，雙方發生嚴重肢體衝突，他暴怒之下拿起旁邊的水果刀，朝林女的身體瘋狂猛刺9刀，導致林女當場死亡。

李男冷靜下來後，發現妻子已沒有了呼吸心跳，隨即打電話報警自首，在等待警方到達的期間，又分別打給了爸爸媽媽、丈母娘以及妻子的妹妹。李男最後被依「故意殺人罪」起訴，無錫市中級人民法院2020年12月7日判處他死刑、緩期2年執行。

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