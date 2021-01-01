去不了日本　就讓純正日本味滿足旅遊魂

▲疫情持續蔓延，讓一大票哈日族苦嘆「何時才能飛出去，玩遍日本各地。」既然暫時出不了國，就讓來自宮崎的美味撫慰一下對於日本的相思之苦。（圖／資料照）

消費中心／台北報導

被新冠肺炎疫情延滯的旅遊行程，相信許多熱愛日本的台灣人都快憋不住了，不知何時才能再度踏上心心念念的日本國度，那就先讓來自日本九州宮崎縣的天然美妙滋味安撫一下躁動的心吧！

位於日本九州的宮崎縣，以日本的日向（日照之處）為名，是繼沖繩、鹿兒島後，日本國土第三南的縣份，可以想見在日照充足的先天優勢下，宮崎縣成了日本新鮮農產的主要產地。而位於宮崎縣中心的西都市，歷史文化悠久，以擁有日本最大古墳群「西都原古墳群」聞名，但其具備溫暖、穩定的氣候，成了柚子的最佳種植地，曾榮獲宮崎縣首屈一指最佳優良品質的美譽，西都市出產的柚子製品不僅保證天然、無添加香料、防腐劑，更將柚子本身的香氣與滋味一表無遺，憑藉的就是半世紀柚子果農的優質栽培。

優質柚子茶

在冷冷的冬天裡，最棒的就是泡一杯甜而不膩的柚子茶。西都市柚子茶成分單純，僅有柚子、糖與蜂蜜，因為柚子本身蘊含天然豐富的果膠，完全不需要使用黏著劑等添加物，僅以滿滿的蜂蜜熬煮完整的柚子製成柚子醬，濃郁的酸甜滋味中和紅茶或綠茶的些微苦澀最是絕配，一杯恬淡清香的柚子茶成了冬日暖心的慰藉。

西都市產綠茶包

以藪北茶和朝露茶兩種茶葉調和而成的冴綠茶，一開封就聞到清爽芳醇的茶香，藪北茶向來以茶味與香氣比例受到日本國人喜愛，而有「天然玉露」之稱的朝露茶則帶著鮮明的甘鮮味，一品嚐，那回甘的甜味充滿整個口腔。其實單喝就已經很迷人，搭配優質柚子茶則有另一番風味。蘊含兒茶素的綠茶是公認的抗氧化飲品，拿來作為日常飲品實在是健康又美味的享受。



食品用抹茶（業務用）

最能代表日本風味的非「抹茶」莫屬！在日本，可以吃到各式各樣的抹茶製品，抹茶冰淇淋、抹茶蛋糕、抹茶布丁⋯⋯只要嚐一口，彷彿就去到了日本。日本抹茶品種因為不同用途而有相對應的栽培方式，身為世界上最北端的茶產地，也只有日本能產出調和了「旨味（茶香）」及「恰到好處的澀味」如此風味別具的調味料；而濃厚的香氣且色澤鮮美的抹茶粉，只有日本原產地才是正統的抹茶。

優質青柚胡椒

台灣人愛吃火鍋是出了名的，一年四季都是火鍋季，當然，溫度一下降更讓火鍋在家家戶戶餐桌上滾燙著。除了我們常搭配的沙茶醬，想要來點清淡無負擔的醬料口味，建議一定要試試青柚胡椒！西都市青柚胡椒選用香氣最濃郁時期所採收的小顆青柚，搭配金氏世界紀錄上「礦物質含量第一」的沖繩海鹽「生命之鹽ぬちまー す」，最後用生產的極辣辣椒粉去除澀味和雜味。在醬油中加入微鹹微辣的柚子辛香，就成了一款最迷人又健康的醬料。

宮崎縣西都市產柚子100%果汁（冷凍）

這瓶鮮榨柚子，趁新鮮立即冷凍保存，富含滿滿的維他命C，對於這個流感橫行的季節絕對是家中必備良品。每每稍有感冒跡象時，就可以在溫熱水中加入100%純柚子果汁與稍許蜂蜜，為疲憊虛弱的身體補充所需的維他命C，既天然又美味。平時不論冷熱天，也可以加少許在飲用水中，對於不愛喝無味水的人肯定是個福音，柚子中的檸檬酸及蘋果酸等酸不僅能消除疲勞，還能幫助鈣質吸收，可謂多多益善。

Koi柚子（清涼風味水）

Koi在日文中有戀愛及濃厚之意，雖然原汁不到10%，但這款柚子果汁卻能喝到濃濃的柚子味。市面上的果汁常常含有化學添加物，Koi柚子成分只有原汁、蜂蜜和水，相信媽媽們都會很放心給孩子們喝。吃完油膩的大餐後來一瓶特別解膩。

