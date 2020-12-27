摩鐵嘿咻付5700「2週後挨告性侵」　還要賠援交妹25萬

▲15歲少女甜甜（化命）與男網友援交後再告對方性侵，因此獲25萬元賠償金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

15歲少女甜甜（化名）與男子阿漢（化名）相約台北捷運站見面，接著再一同上摩鐵發生關係，怎料，甜甜為此不僅賺得5700元援交費，她事後還以「遭性侵致罹患憂鬱症等精神疾病」為由，提告向阿漢求償589萬餘元精神慰撫金。不過法官審理時發現，甜甜案發後曾傳訊阿漢，「等你有錢再約」等語，就此推論雙方間應為性交易關係而非性侵，審結判男方僅需賠償25萬元。全案定讞。

甜甜2016年間透過通訊軟體認識了阿漢，2人同年6月21日相約北捷南港展覽館站見面，接著，阿漢就將少女載至新北市某摩鐵開房間，完事後給了她5700元。

事隔半個月左右，甜甜上法院提告阿漢性侵，指稱自己在遭到侵害後，因此患上重度憂鬱症及創傷後症候群，精神狀況極不穩定，光是看病等支出就已花上83萬9500元，對此，要求阿漢應賠償她醫藥費及精神慰撫金，總計589萬8070元。

法庭上甜甜主張，她萬萬沒想到自己會被阿漢載去性侵，起初還有想逃，但發現摩鐵車庫的鐵門已經拉下後，只好硬著頭皮上樓，一進到房間，阿漢就要求她幫忙口交，她拒絕後慘遭壓頭、完全無法反抗，隨後更直接被脫衣硬上，且阿漢一完事，還指使她去吃事後藥。

甜甜稱，性交過程中男方不斷喊價加碼，從原本說要給3500元，一路加到5700元，但她都有拒絕，甚至回應「給我再多的錢我都不願意幫你口交」等語；至於阿漢，他則於庭中一再否認性侵犯行，強調2人是在進行性交易，並表示若真的要賠，他也只支付得起3萬元。

士林地院審理時發現，甜甜明明聲稱遭受性侵，但結束後仍沒有斷開與阿漢的聯繫，反而還多次傳訊，「我問你哦！你有2萬嗎」、「可以幫我嗎」、「等你有錢再約」等語，意圖尋求男方幫助，就此認定2人當初應該是性交易而非性侵；不過因甜甜仍未滿16歲，阿漢行為仍屬犯法，法官衡量女方外表看不出未滿16歲，審結判他賠償25萬元較為適當。全案定讞。

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