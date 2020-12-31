被害人訴訟獲知平台元旦上路　5大案「訴訟進度即時通知」

記者劉昌松／台北報導

法務部斥資225.2萬元完成的「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，明年起在台北、新北、屏東地檢地院試辦，包括殺人、性侵、重傷、強盜、綁架5大重罪案的被害人或家屬，只要向地檢署提出申請，就可即時獲得案件偵查、審判進度資訊，包過被告入監、即將釋放等重要訴訟訊息。

▲「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」啟用儀式。（圖／記者劉昌松攝）

震驚全台的小燈泡命案中，被害家屬多次質疑，案件起訴、宣判，都是透過媒體報導才知道，2017年司改國是會議因此決議，應讓刑事案件被害人「適時掌握」訴訟資訊，法務部在2020年10月，完成「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」建置，2021年1月1日起，在台北、新北、屏東地檢展開試辦3個月。

▲「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」運作流程。（圖／台北地檢署提供）

未來特定類型案件的被害人，或3親等內親屬，可向地檢署申請專屬帳號，凡是被告遭羈押、交保等強制處分，偵查結果，通緝情形，甚至是起訴後法院開庭、定期宣判等訴訟程序訊息，都會以e-mail通知被害人。

▲台北地檢署主任檢察官王盛輝(右起)、檢察官郭建鈺主持說明平台運作。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察長周章欽指出，北檢將結合犯駔被害人保護協回台北分會，建置更完整的被害人服務平台，推出「溫馨暖暖包」、採行一對一桌邊服務，陪伴被害人面對訴訟。法務部長蔡清祥表示，為免除被害人對於刑事訴訟程序不確定性之擔憂，試辦過程中將隨時修正改進及調整，並將視試辦結果儘速推行全國院、檢。

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