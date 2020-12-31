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「英國變種病毒將成為主流！」　中研院證實第6型病毒株將繼續變異

▲▼南韓境內篩出英國變種新冠病毒。（圖／達志影像）

▲全球各地出現英國變種新冠病毒。（圖／達志影像）

記者崔至雲／台北報導

全球新冠肺炎疫情升溫，台灣日前更出現首例英國變種病毒疫情，中央研究院組成研究團隊，以創新研究方法針對病毒株進行分型，監測世界各國正在發生的新興病毒變異。研究團隊今（31日）向《ETtoday新聞雲》證實，未來英國變種病毒將成為主流病毒，全球民眾應做好防疫工作。

為了解引起武漢肺炎的新冠病毒變異狀況，中央研究院院長廖俊智、生物醫學科學研究所研究員陶秘華等人，組成研究團隊，監測世界各國正在發生的新興病毒變異。研究團隊近日也針對英國變種新冠病毒（VOC 202012/01）列出11大QA，包含英國變種病毒來自哪裡、是否為全新病毒、新變種病毒威脅如何，以及是否會繼續變異等，解析民眾對英國變種病毒可能有的疑問。

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生物醫學科學研究所研究員陶秘華表示，目前第6型病毒從今年2、3月已主宰全球，但新冠病毒仍持續變異，現在出現的英國變異病毒、南非變異病毒等，已經是更進化的病毒了。

▲▼「變種病毒入侵」台鎖國！中研院曝源頭：第六型　恐怖變異進攻人體。（圖／中研院）

▲中研院公布病毒源頭：第六型。（圖／中研院）

對於變種第6型，不少民眾都感到非常緊張，陶秘華說明，其實所有新冠病毒的傳播路徑還是一樣的，因此民眾不需特別擔心，只要遵照「疫情指揮中心」公告的注意和遵守事項即可。而同機的旅客雖然存在感染風險，但按規定隔離和採檢，即可確保病毒不會散播出去。

針對目前台灣因變種病毒鎖國一個月，陶秘華也是，疫情指揮中心已宣布，除了特例，禁止外國旅客來台，台灣疫情指揮中心是這次新冠疫情爆發以來全球表現最佳的管理單位，大家應該有信心並予以支持。

生物醫學科學研究所研究員林宜玲也表示，此英國變種病毒株「VOC 202012/01」有23個病毒基因變異點，但該病毒不是全新病毒。而病毒變異可能隨機發生，定義VOC 202012/01的變異之前也分別在不同病毒株出現過，但這次是眾多變異在「同一病毒株上出現」，且其中有8個落在刺突蛋白上。

林宜玲說，以目前的疫情狀況了解，不確定是因為冬天促使傳播，還是真的因該病毒株傳染力高，但確實英國變種新冠病毒（VOC 202012/01）案例數量有增加的趨勢，也可很篤定的表示，未來它將是主要病毒。

對於目前政府的鎖國政策，林宜玲表示，台灣只要做好防疫，不管來的是什麼、流行的是什麼，只要防疫措施是有用的，就可以有效杜絕病毒，只要不是大規模的傳播，台灣至少可以守住。

針對已研發出的疫苗是否可以對抗變種病毒？林宜玲也說，目前新冠病毒疫苗的主要成分就是刺突蛋白或受體結合域，或產生刺突蛋白的RNA。與康復病人產生RBD中和性抗體原理相同，接種疫苗後，人體會啟動免疫系統，產生會辨識RBD的中和性抗體。因此認為，接種過現在的新冠疫苗，應該可以對抗英國變種病毒。
 

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