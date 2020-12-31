美新冠變種病例「均無旅遊史」！加州男中鏢　CDC爆：恐已人傳人

▲美國科羅拉多州首例感染新型變異病毒患者並無旅遊史，美國CDC表示，「這意味著變種病毒已在美國人傳人。」（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國加州30日出現全美第2例感染變種病毒確診個案，依據聖地牙哥郡衛生官員當日最新說法，患者為一名30歲男子，無海外旅遊史，已知於27日出現症狀，29日接受病毒檢測後，確認感染來自英國的新冠變種病毒「B.1.1.7」，且這可能不是當地單一個案，有其他類似病例存在的可能性。

綜合美媒NBC Los Angeles等報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）稍早已證實加州出現感染新冠變種病毒患者一事，但當時僅提到該個案是在南加州發現，並未提供其他細節。但斯克里普斯研究所（Scripps Research）透露，該名來自聖地牙哥的30歲患者在接受檢測後，確認感染英國變種病毒。

▲加州州長紐森（Gavin Newsom）。（圖／達志影像／美聯社）

聖地牙哥郡（San Diego County）衛生官員說明，該名患者並海外無旅遊史，目前並沒有接受住院治療，現正進行接觸者調查，已知一名家庭接觸者出現相關症狀並於30日接受檢測。當地督導員佛萊徹（Fletcher）坦言，儘管患者幾乎沒有和家人以外的人接觸，但仍有潛在傳染性，「因為沒有旅遊史，所以我們認為這不是聖地牙哥郡的單獨個案，這裡可能還有其他類似病例。」

如今加州疫情仍在肆虐，南加州部分地區與聖華金谷 （San Joaquin Valley）等地不具備治療確診患者的重症監護能力。儘管近期疫苗接種行動使得傳播率略為下降，但紐森警告，加州中部及南部的傳染率依然很高，而且這趨勢可能會因為假期的多人聚會而再度使得疫情升溫。

此前，科羅拉多州29日發現全美首例感染變種病毒個案，為一名艾伯特郡（Elbert County）20多歲男性，也沒有旅遊史，在該州國民警衛隊服務；依據當地衛生官的說法，另名國民兵成員也可能染疫。美國疾病管制與預防中心的沃克（Henry Walke）30日坦言，科羅拉多州感染新型變異病毒的人並無旅遊史，「這意味著變種病毒已在美國人傳人。」

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