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又見英國！增2例境外移入　英籍7旬翁來台探親居檢發病「病毒量高」

▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自英國(案799)及印度(案800)入境。

指揮中心表示，案799為英國籍70多歲男性，今(2020)年12月18日來臺探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住所居家檢疫；個案12月26日起有乾咳及活動後呼吸喘情形，29日因全身倦怠及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前均在居家檢疫，且未與在臺親友接觸，故尚無須匡列接觸者。

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案800為印度籍20多歲男性，今年12月15日來臺洽商，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，迄今無症狀；個案12月30日檢疫期滿後，由公司安排至醫院自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期滿後之接觸者均有適當防護，故尚無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計126,506例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含124,196例排除)，其中799例確診，分別為704例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、671人解除隔離、121人住院隔離中。

▲▼新增2例境外移入COVID-19病例，自英國及印度入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲新增2例境外移入COVID-19病例，自英國及印度入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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