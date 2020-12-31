國道1號南下台南麻豆聯結車翻覆！駕駛送醫現場大塞車

▲國道1號南下306K台南麻豆段發生聯結車翻覆事件，40歲黃姓駕駛人疑操作不當失控翻車占用內、中、外線車道，造成大塞車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下306K台南麻豆段發生聯結車翻覆事件，40歲黃姓駕駛人疑操作不當失控翻車占用內、中、外線車道，駕駛人頭、手受傷送醫救治，國道警察四大隊派巡邏車到場處理，疏導管制交通，也造成大塞車，目前肇事車輛駕駛酒測值、事故原因尚待四大隊新營分隊調查釐清中。

國道警察第四大隊指出，有關2020年12月31日「國道一號南向306.6公里營半聯翻車交通事故」案，經查31日中午12時35分在國道1號南向306.6公里處麻豆路段，有1部聯結車疑似因操作不當致失控翻車占用內、中、外線車道，四大隊派遣巡邏車到場處理。

該件事故40歲黃姓駕駛人頭部及左手臂受擦傷，由台南市消防局救護車送往麻豆新樓醫院救治，意識清醒，無生命安全影響。

本起事故地點目前僅剩外側路肩開放通行，四大隊已派遣巡邏車於南向303公里處，疏導車流下麻豆交流道，請駕駛人行經該路段減速慢行，或是及早改道避開該路段。

警方已在現場進行勘查測繪蒐證，並積極排除障礙，目前事故肇事車輛駕駛酒測值、事故發生原因尚待國道四大隊新營分隊調查釐清中。

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