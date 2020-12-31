快訊／台南「真理佛堂」縱火奪7命！　醫師之子一審判死刑

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南玉井「真理佛堂」2019年12月14日凌晨發生惡火，醫生之子、21歲的曾男趁夜購買汽油縱火奪走7條人命。檢方偵結後，認為曾嫌惡性重大，以殺人等罪將其起訴，並建請法官判處死刑。台南地院今下午4時審結，宣判曾嫌死刑。

▲真理佛堂被燒得焦黑一片。（圖／資料照）

警方初步調查，曾嫌父親是知名醫師，家境還算不錯，但曾卻行為偏差、想法偏激，國中時期就犯下多項毀損、竊盜、妨害公務等前科，後經少年法庭庭長轉介往真理佛堂，盼能藉著宗教的力量，將曾嫌導回正途；豈料多年過去，曾嫌偏激的性格不但沒改善，反而更變本加厲，身為名醫父親無力管教， 一怒之下與曾嫌斷絕父子關係，更在其成年後斷絕一切金援。

▲曾嫌犯下玉井真理佛堂縱火案，奪走7條人命，今下午一審宣判死刑。（圖／記者林悅翻攝）

身無分文的曾嫌無處可去， 想回到年少時曾待過的真理佛堂，但卻因當時曾嫌時常惹事、與其他教友發生衝突，因此遭到委婉拒絕；曾嫌為此大感不滿，2019年12月14日凌晨先前往東區購買2桶汽油，隨後再回到佛堂門口縱火，迅速延燒的火勢堵住出入口，一夜之間帶走7條人命，釀成7死2傷慘劇。

全案2020年2月10日經台南地檢署偵結，依放火燒燬現供人使用之住宅、殺人、殺人未遂等罪，對曾嫌提起公訴；起訴書內容更指出，曾嫌預謀以汽油潑灑點火，形同無差別方式殺人，所為令人髮指、手段兇殘、泯滅人性，檢方權衡各項細節，認為曾嫌所犯、及犯後態度已符合公民權利公約第6條第2項前段所指「最嚴重之罪行」，因此建請法官處其死刑，方符法紀。台南地院法官今下午4時審結，宣判曾嫌死刑，目前曾仍在監執行中。