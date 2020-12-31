年度10大竄紅團購美食　大蒜麵包上架後爆紅最高單月熱賣近萬條

▲美食團購網公布2020年十大竄紅團購美食，冠軍由民生社區起家的查理布朗烘焙「湯普斯大蒜麵包」奪下。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情打亂許多人原定的出國計畫，轉而掀起一波波國旅熱潮，也間接帶動縣市美食的回購潮，使得縣市特產、地方名店成為團購新寵，美食團購網統計自1月份起至12月25日的站內銷售數字，公布2020年竄紅的10大新團購美食，奪下冠軍的查理布朗烘焙「湯普斯大蒜麵包」，單月最多可熱賣近1萬條，可見其人氣程度。

根據愛合購公布的2020年10大竄紅團購美食，拿下冠軍的查理布朗烘焙「冷凍湯普斯大蒜麵包」，由民生社區起家，目前在台北有3間店舖，以團購平均最低每條40.5元的超高cp值受到消費者喜愛，年初一上架就爆紅，統計最高月銷近1萬條。第2名「東門興記手工水餃」受惠於上半年的防疫囤糧潮，累積賣破18萬顆；第3名「台南小葉布丁」則是隱藏版團購夯品，下單至少得等待一個月才能到貨，今年最狂紀錄是單筆訂單下訂384盒、共計4,608杯布丁。

▲2020年十大竄紅團購美食第2名是東門興記手工水餃。（圖／愛合購提供）

▲2020年十大竄紅團購美食第3名是台南小葉布丁。（圖／愛合購提供）

從榜單中可以發現地方特產、在地名店佔據多個名次，第4名為「晨一鮮食」金門名產雪霜橄欖、第6名是台中逢甲夜市的「炳叔冷凍烤玉米」、第7名位於西門町的經典老字號「金園手打排骨」、第8名是台南的「名坂奇豆塔」。

而原本主攻線下的名店，今年搶進佈局線上，包括第5名的阿默蛋糕、第9名的繼光香香雞，紛紛成為團購新寵。第10名的Oatly燕麥奶則是今年備受矚目的進口飲品，在後疫時期全球興起維根主義的蔬食浪潮下，植物奶的熱度繼續攀升中。

入冬以來最強冷氣團報到，31日清晨嘉義以北全部下探10度以下，天氣冷颼颼，網購鍋物商機大爆發，東森購物網從站上銷售數據觀察，消費者最愛鍋物TOP5依序是：麻油猴頭菇、紅燒羊肉爐、藥膳精燉排骨、何首烏骨雞湯、薑母鴨；從消費族群及喜好來看，32～42歲女性選購偏好四物、藥膳類，35～45歲男性則喜歡吃薑母鴨、紅燒羊肉等鍋物。