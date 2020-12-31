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挺川議員阻國會認證「拜登當選」　議長打臉：毫無疑問會通過

▲▼川普仍強調選舉過程中出現詐欺，會「告到底」。（圖／路透）

▲川普仍強調選舉過程中出現詐欺，會「告到底」。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

華盛頓州參議員霍利（Josh Hawley）30日表示，下周將會在國會對「拜登當選」提出異議，挑戰國會認證程序，再度控訴有些州並未遵守選舉法，特別是賓州，「國會至少應調查選舉詐欺的指控，以確保選舉的完整性。但截至目前為止，我看不到國會採取任何行動。」

根據《CNN》報導，目前眾議員仍以民主黨為多數，霍利的這項挑戰將會被輕易否決。眾議員議長佩洛西表示，「拜登下周三毫無疑問會通過選舉團確認，成為美國46任總統。」拜登過渡小組的發言人甚至公開指出，霍利的行為是在「搞笑」，不影響任何結果。

霍利認為，Facebook與Twitter協助拜登隱瞞選舉詐欺，且以往民主黨也有進行過相同的選舉挑戰，還受到民眾與媒體的稱讚，「現在我們這些關心選舉完整性的人，也有權利這樣做。」

▲▼美國總統川普即將在明年一月卸任。（圖／路透）

▲美國總統川普即將在明年一月卸任。（圖／路透）

川普目前已在各州提出50多起訴訟案，幾乎所有的案子都走向失敗，還在最高法院兩度失利。但已有許多共和黨人「叛逃」，包括前司法部長巴爾（William Barr），因為不贊成川普持續提告，上周已自主請辭。

部分共和黨人擔心，考量到拜登曾在喬治亞州翻盤，將會為參議院決選帶來很大的影響，由共和黨參議員珀杜（David Perdue）和洛夫勒（Kelly Loeffler）對陣民主黨挑戰者奧索夫（Jon Ossoff）和沃諾克（Raphael Warnock），結果將決定哪一方會是參議院的多數黨。

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