全球這個國家「最早擺脫」2020年！　澳洲小鎮1.5小時內嗨跨年3次

▲全世界第一個擺脫2020年的國家是南太平洋島國薩摩亞。(圖/翻攝自Samoa Observer)



記者張方瑀/綜合報導

2020年終於進入尾聲,各國準備迎接新的一年,而全世界第一個擺脫2020年的國家是南太平洋島國薩摩亞(Samoa)和吉里巴斯(Kiribati)。這兩國位在國際換日線西邊,將在台灣時間31日晚間6時率先進入新的一年。另外位在澳洲中部的小鎮卡梅倫角(Cameron Corner)因為特殊地理位置,居民將可在1個半小時內連跨3次年。

薩摩亞和吉里巴斯兩國位在國際換日線邊緣,成為每年最先迎接新年的國家。根據《法新社》報導,薩摩亞首都阿皮亞(Apia)的度假酒店將不會限制旅客人數,但礙於新冠肺炎疫情,會在當地時間晚上11時停止提供酒水。

除此之外,薩摩亞還有一個當地獨有的跨年活動,就是喜迎首個跨年後,搭乘1個小時的飛機到全球「最後一個」迎接新年的「美屬薩摩亞」(American Samoa)再跨一次年。當然,除了多搭一趟飛機之外,也可以直接選擇到澳洲小鎮卡梅倫角,在在1個半小時內連跨3次年。

卡梅倫角位於三州交界,剛好橫跨三個時區,當地居民米勒(Fenn Miller)表示,「我們會走到家門口在新南威爾斯州(New South Wales)跨年,在跑到旁邊的南澳大利亞(South Australia),等30分鐘後又可以跨年,最後30分鐘再跑去昆士蘭州(Queensland)跨最後一次。」

Been off the grid for a great break.

Cameron's Corner. Intersection of Queensland, South Australia & New South Wales. pic.twitter.com/4aToM2Sija