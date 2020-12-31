全球這個國家「最早擺脫」2020年！　澳洲小鎮1.5小時內嗨跨年3次

▲全世界第一個擺脫2020年的國家是南太平洋島國薩摩亞。（圖／翻攝自Samoa Observer）



記者張方瑀／綜合報導

2020年終於進入尾聲，各國準備迎接新的一年，而全世界第一個擺脫2020年的國家是南太平洋島國薩摩亞（Samoa）和吉里巴斯（Kiribati）。這兩國位在國際換日線西邊，將在台灣時間31日晚間6時率先進入新的一年。另外位在澳洲中部的小鎮卡梅倫角（Cameron Corner）因為特殊地理位置，居民將可在1個半小時內連跨3次年。

薩摩亞和吉里巴斯兩國位在國際換日線邊緣，成為每年最先迎接新年的國家。根據《法新社》報導，薩摩亞首都阿皮亞（Apia）的度假酒店將不會限制旅客人數，但礙於新冠肺炎疫情，會在當地時間晚上11時停止提供酒水。

FA'AMANUIAGA O LE TAUSAGA FOU MAI LE AFIOGA I LE PALEMIA, TUILAEPA DR. SAILELE MALIELEGAOI (Tesema 31 2020 - Ianuari 1 2021) 由 Government of Samoa 發佈於 2020年12月30日 星期三

除此之外，薩摩亞還有一個當地獨有的跨年活動，就是喜迎首個跨年後，搭乘1個小時的飛機到全球「最後一個」迎接新年的「美屬薩摩亞」（American Samoa）再跨一次年。當然，除了多搭一趟飛機之外，也可以直接選擇到澳洲小鎮卡梅倫角，在在1個半小時內連跨3次年。

卡梅倫角位於三州交界，剛好橫跨三個時區，當地居民米勒（Fenn Miller）表示，「我們會走到家門口在新南威爾斯州（New South Wales）跨年，在跑到旁邊的南澳大利亞（South Australia），等30分鐘後又可以跨年，最後30分鐘再跑去昆士蘭州（Queensland）跨最後一次。」

Been off the grid for a great break.

Cameron's Corner. Intersection of Queensland, South Australia & New South Wales. pic.twitter.com/4aToM2Sija — Matt Sawtell (@SAWTELLMATT1) July 17, 2019

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