嘉義抓週文創館開幕　抓週古物儀式讓人長知識

▲ 嘉義抓週文創館抓週古物儀式讓人長知識 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市位於西市場大樓二樓營業將滿5年的遊Love園親子館30日舉辦嘉義抓週文創館開幕儀式，市長黃敏惠特別致贈「福壽康寧」(由地政處長饒嘉博親自揮毫)匾額，祝福來到文創館的人與每位嘉義市民都能「幸福長壽，健康安寧」；館方執行長翁紫銘與夫婿張峻榮更邀請黃敏惠幫小寶貝們印上足印，象徵知「足」常樂。現場眾貴賓入館參觀，彷彿走入時光隧道，回味兒時抓週、收涎等珍奇古物與經典儀式。

▲各式樣抓週小物 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，嘉義市遊Love園親子館經營5年多，出發點從父母對孩子的期待與期望，現在，執行長翁紫銘與夫婿張峻榮這對年輕夫妻擴大成立的抓週文創館，收集現今與古早年代抓週與收涎等背後意義與價值，以及眾多珍貴古文物，擺在這裡一次看個夠，每一個過程與作為背後都有深意，每個儀式都充滿著愛與文創力。歡迎大家來到西市場，這裡不只有好吃的傳統古早味，更可體驗好玩，代表每一個父母心意的抓週文創館。

遊Love園嘉義抓週文創館執行長翁紫銘提到，抓週文創館經過一年多的籌備，成立此館的目的是想保存並傳承幼兒出生後的古老傳統文化，並融入嘉義文化，嘉義這個名詞極富歷史意義，館中也加入台灣古早味元素，讓人了解以前的父母與現代父母的心都是愛孩子的，讓新手父母知道抓週、收涎儀式的意義，並倡導孝順。更增添文創元素，收集陳列相關古物是希望讓大家知道與欣賞桃城之美。

嘉義抓週文創館館內展示兩夫妻各地尋寶找到的古物，有民國初年的搖籃床、嬰兒車、傳統竹椅轎、清末年間刺繡虎帽、虎鞋及古文物等。其中，早期傳統木製童車(椅)設計具巧思，設有少見的陶瓷製輪子，方便滑動，座前雕刻兩隻虎爺保佑孩童，更裝有古錢幣可讓孩子學習理財算錢。更有歐式古物嬰兒椅，可提供餐桌椅與推車功能。並以文字及圖片來敘述嘉義的歷史文化及背景。他們近兩年也獲得嘉義市政府的鼓勵，陸續結合嘉邑城隍廟舉辦公益古禮抓週及承辦地藏庵親子活動。

▲▼ 抓週古物儀式讓人長知識 嘉義抓週文創館開幕 。（圖／記者翁伊森翻攝）